Moselle : Une enquête ouverte après la découverte d'une nouvelle décharge sauvage à Macheren

Les agents de la police municipale de Macheren ont eu une mauvaise surprise ce mardi alors qu'ils patrouillaient sur un chemin forestier de la commune : ils ont constaté la présence d'un énorme tas d'ordures. Des indices trouvés parmi les objets déposés pourraient permettre d'identifier les auteurs de ce dépôt sauvage, une infraction passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.

Une enquête en cours

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la commune est la cible de ce genre de forfaits : en décembre dernier, il avait fallu utiliser deux semi-remorques pour évacuer les 90 mètres cubes de déchets déjà trouvés au même endroit.

Cette fois, ce sont près de 30 mètres cubes, de quoi remplir un petit fourgon de déménagement, qui ont été vraisemblablement déposés dans la nuit de lundi à mardi . Parmi les détritus : des déchets alimentaires et ménagers mais aussi des matériaux de construction et des produits plastiques.

Cette récurrence éveille des soupçons chez Jean Meketyn, le maire de la commune, qui pense avoir affaire aux mêmes pollueurs : " C'est un peu près le même genre de déchets et la même façon de procéder : c'est un véhicule qui se gare en marche arrière et qui dépose ses déchets à l'orée d'une fôret, à une centaine de mètres de la route départementale. C'est un endroit peu fréquenté et un peu isolé, qu'il faut connaître ".

Il a immédiatement déposé plainte pour ouvrir une enquête de gendarmerie. La fouille méthodique des objets par les gendarmes a permis de retrouver des noms et des adresses qui pourraient permettre de remonter jusqu'aux auteurs du dépôt sauvage : " À priori cela va au delà de la frontière , nous avons retrouvé des sachets d'origine allemande et des noms allemands. S'agit-il de quelqu'un qui travaille là-bas ? Nous ne savons pas encore, mais la procédure est en cours ", ajoute le maire.

Caméras et brigade verte

La municipalité compte s'équiper de davantage de caméras de surveillance et mettre en place des "brigades vertes", dédiées aux atteintes à l'environnement : " On ne peut pas être sur site tout le temps, mais le fait de voir des personnes un peu plus présentes sur place peut aussi décourager ces pollutions ", espère-t-il.

Les auteurs de ce dépôt sauvage risquent une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.