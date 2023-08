Une enquête ouverte pour rechercher les causes de la pollution du fleuve Fium'Orbu

Un taux d'Escherichia Coli ou E.coli, bactérie naturellement présente dans l'intestin de l'homme, serait, selon ces analyse, de 3 millions pour 100 ML d'eau au niveau des rejets. Alors qu'il doit être de 2 000 pour autoriser la baignade. Le maire de Prunelli di Fium'Orbu, André Rocchi, qui a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, vise directement la station d'épuration de Ghisonaccia dont la gestion est assurée par la société des eaux de Corse, filiale de Kyrnolia, qui est sortie du silence ce lundi 21 août.

Dans un communiqué, la société des eaux de Corse explique la raison de cette pollution. *« Le réseau d'assainissement a subi un déversement d'une quantité importante d'hydrocarbures *», soulève Kyrnolia. Malveillance ou accident, la raison de ce déversement n'a pas été précisée.

"Les équipes travaillent au rétablissement des fonctionnalités normales de l'usine en lien avec les autorités de contrôle pour respecter l'arrêté d'autorisation et rétablir la conformité du rejet dans le fleuve", Kyrnolia

Conséquence, la station n'a pu fonctionner normalement et traiter les eaux usées. Ce qui a déclenché dans la foulée une déclaration de non-conformité à la police de l'eau. Le 10 août, la société des eaux de Corse a donc déposé une plainte contre X. Cette structure est dimensionnée pour 15 000 équivalents-habitants et traite les effluents de Ghisonaccia et ceux de Prunelli di Fium'Orbu.

« Les équipes travaillent au rétablissement des fonctionnalités normales de l'usine en lien avec les autorités de contrôle pour respecter l'arrêté d'autorisation et rétablir la conformité du rejet dans le fleuve » dit Kyrnolia. Ce qui est encore loin d'être acquis pour retrouver une eau propice à la baignade. Jointe, la préfecture de Haute-Corse n'a pas donné suite à nos sollicitations.

De son côté, avant ce communiqué, le maire André Rocchi, également médecin généraliste, parle d’une pollution due aux matières fécales et a demandé aux autorités, notamment à l'Agence Régionale de Santé, d'envisager des mesures afin de préserver la population des risques sanitaires possibles.

"On fait en sorte que le fleuve continue à se polluer et à se déprécier et que l'étang de Gradugine, qui est à côté, continue à être la digestion de ces merdes", André Rocchi, maire de Prunelli di Fium'Orbu.

« J’ai demandé aux autorités ce que je devais faire. L'ARS m'a répondu “ne faites rien”. Si on me dit ne faites rien, actuellement, on cache la poussière sous le tapis et on fait en sorte que le fleuve continue à se polluer et à se déprécier et que l'étang de Gradugine, qui est à côté, continue à être la digestion de ces merdes parce que l'étang a une capacité de nettoyage qu'il ne faut pas utiliser » explique André Rocchi.

Et d'ajouter : « Ce que j'attends et que je trouve incroyable, c'est que je n'ai aucun écrit de l’ARS sur les conduites à tenir. C'est que la préfecture va faire une réunion pour sortir de ce problème qui dure depuis des années mais que moi je n'ai pas les moyens d'avoir une surveillance 24 h sur 24 de l'estuaire pour prendre une décision rapide pour mettre les personnes à l'abri, fermer les plages ou autre. Ce que j'attends, c'est une évaluation de l’état du fleuve et une réparation de l'état du fleuve. Ce que j'attends aussi, c'est que nous soyons indemnisés de ces sommes que nous avons englouties pour avoir un résultat que nous n'avons pas obtenu ».

Une interview signée Laetitia Muraccioli, France Bleu RCFM.