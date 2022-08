Une enquête publique démarre pour protéger Carnon des assauts de la mer

L'avancée de la mer est inéluctable. En cinquante ans, le littoral de Carnon a perdu une cinquantaine de mètres. Si bien que par endroit, la bande de sable ne dépasse pas la dizaine de mètres. Pour contrer cet assaut, l'agglomération du Pays de l'Or envisage de créer de nouveaux épis. Ces lignes de rochers qui empêchent le sable d'être englouti par la mer. Une enquête publique débute ce lundi 29 août et doit durer jusqu'au vendredi 30 septembre.

Au centre du chantier : Carnon. La station balnéaire et ses nombreuses constructions sont menacées, si rien est fait, par le recul du trait de cote. Le projet envisagé permettrait de mettre en sécurité une bande de 500 mètres en direction du Petit travers, et de compléter ce qui a déjà été fait entre Palavas-les-Flots et Carnon.

Un dispositif innovant

Selon le plan soumis aux habitants, trois épis rocheux sont prévus. Des épis de taille décroissante, contrairement à ceux du même gabarit construits jusqu'à présent. Concrètement, le premier sera le plus grand. Il fera 100 mètres et sera construit à Carnon-centre. Le deuxième, 200 mètres plus à l'est, fera 75 mètres. Le troisième sera le plus petit avec une cinquantaine de mètres de long. Ce dernier fera face au rond point donnant accès aux parkings du Petit travers.

L'intérêt de cette solution est double. Le littoral de Carnon serait protégé car ls épis maintiennent le sable des plages et facilitent le réensablement naturel. Ils permettent surtout de limiter les dégâts reportés sur la plage du Petit travers. Car la création d'épis amplifie mécaniquement les effets des courants qui s'abattent un peu plus loin, en l'occurrence au niveau du lido. Un procédé souvent décrié par les associations de protection du littoral.

Des rajouts de sable

C'est précisément pour éviter que l'érosion du Petit travers n'accélère trop fortement que cette solution d'épis dégressifs a été privilégiée. Le plus petit épis est raccourci pour ne pas exacerber trop violemment l'effet des courant à ses abords. Le deuxième épi peut ainsi être un peu plus grand et ainsi de suite.

Pour compléter cette installation, du sable sera ajouté entre les épis pour rallonger la plage d'une vingtaine de mètres. Il sera issu de la plage du Couchant à la Grande Motte. Plus de 40.000 mètres cube de sable (l'équivalent de seize piscines olympiques) viendront également renforcer la plage du Petit travers en prévision de l'érosion attendue. Le projet dans sa globalité est estimé à 1,3 millions d'euros.

Participer à l'enquête publique

Le dossier du projet est consultable sur internet ainsi que dans les mairies indiquées ci-dessous. En cliquant sur l'une d'elles, vous trouverez les horaires correspondant.