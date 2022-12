Une enquête publique s'ouvre pour le futur Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude

Un nouveau parc naturel régional pourrait sortir de terre en Bretagne. Ce lundi 12 décembre débute l'enquête publique obligatoire qui doit conduire à la création du Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude, fin 2023 début 2024. Les habitants sont invités à donner leur avis jusqu'au 16 janvier. Stéphane Perrin-Sarzier, président du syndicat mixte de préfiguration du futur PNR était l'invitée de France Bleu Armorique ce lundi 12 décembre.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Le futur Parc Naturel Régional va couvrir quel territoire ?

Stéphane Perrin-Sarzier : C'est un vaste territoire qui est construit avec pour colonne vertébrale la Rance qui va au sud de Rophémel et jusqu'au littoral et puis d'est en ouest, de la pointe de Cancale jusqu'à au cap Fréhel, avec un projet qui associe les communes de ce territoire, potentiellement 74, trois intercommunalités des départements des Côtes d'Armor et de l'Ille et Vilaine et la région Bretagne.

A quoi ça sert de créer un PNR pour le territoire ?

C'est un outil qui permet d'abord de valoriser le territoire, on l'a vu d'ailleurs avec notre grand frère qui est le parc du Golfe du Morbihan, c'est un projet qui permet d'être valorisé par les acteurs économiques et les acteurs économiques y sont très attachés. Et puis, c'est un outil aussi qui permet aux territoires d'innover. Tous les territoires sont confrontés aux transitions écologique et énergétique. Avec un projet comme un parc naturel régional, le territoire a un outil pour aller capter des financements européens, avoir de l'ingénierie et préserver le cadre de vie et préserver le patrimoine d'un territoire d'exception.

Qu'est que les communes concernées ont a gagné avec la création de ce PNR ?

Elles ont à y gagner une aide, un accompagnement. Pour des petites communes, c'est parfois compliqué de porter des projets qui permettent de préserver la biodiversité par exemple. Cet outil là, même pour des toutes petites communes rurales qui sont pourtant à la manœuvre. Elles ont comme ça un soutien, un support et elles peuvent bénéficier de cette dynamique. Et puis, c'est une image de marque, un parc naturel régional. Elles vont aussi pouvoir en profiter pour leur tourisme, mais aussi pour les activités économiques. C'est une vraie marque de qualité et d'engagement pour les entreprises du territoire aussi.

L'enquête publique débute aujourd'hui donc pour ce futur PNR. Le vote est ouvert jusqu'au 16 janvier, ensuite, quel est l'agenda de mise en place de ce parc ?

Une fois que l'enquête publique sera clôturée, nous allons, en fonction de l'avis des commissaires enquêteurs, modifier peut être un peu la charte du parc qui est notre feuille de route pour les quinze années à venir. Et puis ensuite, les communes devront délibérer chacune et dire si elles s'engagent ou non. Et puis il y aura en fin d'année 2023, la décision définitive de l'état de création de ce parc, dont on espère qu'il sera opérationnel au 1ᵉʳ janvier 2024.