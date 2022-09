Une entreprise de Charente-Maritime approvisionne son usine avec du bois prélevé dans des forêts incendiées

Cet été 2022 est particulièrement marqué par les incendies en Nouvelle-Aquitaine. Rien qu'en Gironde, plus de 20 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Des images traumatisantes pour les habitants. Il faudra des années avant de pouvoir retrouver les paysages marquants de la région.

SIF se met à l'action

Fondée en 1938, l'entreprise SIF rachetée par le groupe Mavi en 1999 utilise chaque année plus de 120 000 tonnes de bois, exclusivement du pin maritime : "Nous privilégions le circuit court en nous approvisionnant en matière première dans un rayon de 100 kilomètres" lance Serge Moreau, gérant de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Une essence de bois particulièrement touché par les incendies de ces derniers mois. Plutôt que de tomber dans la fatalité, SIF privilégie actuellement de prélever ces bois issus des parcelles sinistrées plutôt que du bois vert habituellement utilisé.

Les gros arbres visés

Sur place, les prélèvements s'effectuent prioritairement sur les gros arbres, âgés de plus de 30 ans. Et l'ambition pour la filière est assez forte : "Il y a des contraintes de délais, nous devons agir vite pour que le bois ne soit pas altéré par les événements climatiques. Mais, nous estimons pouvoir prélever plus de 70 % des arbres de ces parcelles sinistrées" confie Serge Moreau. Une fois extrait de la forêt, il faut rapidement passer à l'étape de la transformation "dans la semaine" lâche le patron.

Une étape primordiale avant de penser à l'avenir

Couper, enlever les souches, une étape importante pour pouvoir ensuite penser à replanter et tendre progressivement vers un retour de la végétation : "La filière bois fait front, car il est important pour tout le monde de s'unir pour tenter de permettre à la forêt de se reconstruire le plus vite possible" lance Serge Moreau, qui tient à rassurer ses clients sur la qualité du produit terminé : "Pour le client final, ça ne change rien. Evidemment, nous ne nous serions pas lancés dans ce style d'approvisionnement si la qualité de nos produits s'en ressentait" conclut le gérant de SIF. Chaque année, sa société rabote plus de 2 millions de m2 de pin maritime.