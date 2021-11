L'entreprise Moyse à Besançon spécialisée dans les maisons passives sans radiateur

Une maison passive, c'est une maison sans radiateur et sans chaudière. L'air dans la maison est chauffé ou refroidi grâce à une VMC double flux qui capte l'air de l'extérieur et l'intérieur.

Dans une maison passive, finies les soirées au coin du feu de cheminée, les affaires de sport qui sèchent sur le radiateur après une journée de pluie ou la chaudière qui tombe en panne... Dans ce genre d'habitation, pas d'électricité, pas de gaz, pas de bois. 70 % des besoins en chauffage proviennent du soleil.

À Besançon, l'entreprise de construction Moyse créée en 1947 dans le Doubs s'est spécialisée il y a cinq ans dans ces maisons passives. Depuis, elle est à l'origine d'une vingtaine de maisons passives en Franche-Comté.

Reportage au sein d'une maison passive construite depuis plusieurs années dans le quartier Palente à Besançon. Copier

Julien et Fanny Moyse, co-dirigeants de l'entreprise familiale Moyse devant une maison passive bâtie dans le quartier de Palente à Besançon. © Radio France - Lucas Archassal

La maison passive répond à trois grands principes

Déjà, l'orientation géographique d'une maison passive est cruciale : il est nécessaire qu'elle soit orientée vers le sud. 70 % des besoins en chauffage proviennent des rayons du soleil. Une maison passive est donc équipée de larges baies vitrées en triple vitrage.

Une maison passive doit aussi être bien isolée, par l'intérieur et l'extérieur. Enfin, l'élément le plus important peut-être, une VMC double flux. Ce qui fait, qu'en hiver ou en été, la température ambiante au sein d'une maison passive ne varie que de trois ou quatre degrés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le reste de l'énergie est crée par les habitants d'une maison passive et par leur mode de vie, par exemple la cuisine. C'est pour cela qu'une maison passive se doit d'être compacte et pas trop grande si l'on habite seul afin d'éviter les déperditions de chaleur.

Conscience écologique et bien-être

Ces maisons passives ne consomment plus dioxyde de carbone jusqu'à la fin de leur vie. Le constructeur Moyse estime à environ 15 % le surcoût de ce genre de maison à l'achat par rapport à une maison traditionnelle. "On l'explique déjà par l'isolation qui est presque multipliée par deux, la menuiserie en triple vitrage et puis la VMC double-flux beaucoup plus performante et plus onéreuse qu'une machine traditionnelle", explique Julien Moyse, co-dirigeant de Moyse.

à lire aussi La Ville de Besançon envisage de chauffer davantage de bâtiments municipaux par géothermie

Ce surcoût de 15 % serait rentabilisé en une quinzaine d'année environ, "à peu près quand une chaudière tombe en panne et qu'il faut la remplacer", selon Julien.

Un des autres avantages de ce genre de maison passive serait également le confort. "Toute l'année, on a un confort sans clim' et sans chauffage. La température ne varie presque pas, qu'il fasse -10 degrés ou 40 degrés dehors", estime Julien Moyse. À tel point, que Julien termine ainsi : "Quand on est reçus chez des amis et que l'on se trouve à côté du radiateur ou à côté de la fenêtre, on sent cet inconfort que l'on n'a plus du tout dans les maisons passives."

Confort et bien-être au sein d'une maison passive, selon Julien Moyse, co-dirigeant de l'entreprise de construction de maisons. Copier

Enfin, ce genre de maisons passives fonctionnent aussi bien à Besançon, qu'en altitude. Dans le Haut-Doubs par exemple, c'est même dans cette région que la maison passive est la plus efficace, avantagée par un taux d'ensoleillement plus important que dans la région bisontine.

Il existe en France deux marques pour labelliser sa maison passive (ce n'est pas obligatoire) : la Fédération française de maison passive qui certifie que ce genre d'habitation a besoin de moins de 15 kilowatts heure par m² et par an et qu'elle consomme moins de 120 kilowatts heure par m² et par an. Ainsi que le label allemand Passivhaus.