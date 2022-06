Une espèce de champignon jusqu'ici inconnue découverte au Lauvitel dans les Écrins

Comment avez-vous procéder pour faire cet inventaire?

Jérôme Foret, chargé de mission pour la réserve intégrale du Lauvitel - On ne peut pas d’inventorier toute la biodiversité partout dans le parc, il est trop grand, du coup on a fait des choix puisque la biodiversité est très large : aujourd'hui on est à plus de 3.000 espèces connues. On a donc essayé d'orienter l'inventaire sur les groupes qui étaient très peu connus et on a partagé cet inventaire entre différents spécialistes. Avec ces spécialistes on s’est donc orienté sur les groupes pas ou très peu connus comme de nombreux champignons. Pas les classiques morilles ou cèpes que tout le monde connaît, mais notamment les ascomycètes qui sont un grand groupe mais assez peu connu. On s’est orienté aussi sur certains insectes très spécifiques comme les insectes des milieux aquatiques liés aux lacs et aux torrents de montagne ; également certains groupes de papillons de nuit, également assez peu connu notamment dans les zones de haute montagne ; et on a travaillé aussi sur les araignées, les myriapodes, les cloportes... des groupes qui sont très peu connus, mais qui sont très importants parce qu’ils participent à la dégradation de la végétation, de la matière organique dans le sol : ils ont un rôle essentiel dans l’écosystème.

Qu'avez-vous découvert de nouveau?

On a découvert nous au sein de du Lauvitel environ 600 espèces nouvelles pour le site. Le Parc national existe depuis bientôt 50 ans mais il y a une quantité d’espèces très importante qu’on ne connaît pas, notamment tout les insectes et les invertébrés en général. Maintenant on arrive grâce à ce programme à connaître plus de 3.000 espèces sur le site de la réserve.

Donc vous avez découvert 600 nouvelles espèces sur ce site...

C'est ça, 650 espèces en gros, des espèces nouvelles qui n’étaient pas connues sur le sur le site, souvent pas connues dans les Écrins, voire très peu connues globalement dans les Alpes.

... et des espèces inconnues en France?

Oui de nouvelles espèces pour la France, et même une nouvelle espèce jusque-là inconnue sur la planète, découverte pour la première fois au Lauvitel!

Quelle est cette nouvelle espèces jusqu'ici inconnue?

Cette "nouvelle espèce pour la science" comme on dit c’est un champignon, un ascomycète - ce sont de tout petits champignons qui font quelques millimètres : Pseudocosmospora hypoxylicola c’est son nom scientifique. On a répertorié également 9 nouvelles espèces pour la France qui sont essentiellement des diptères - en gros le groupe des mouches - et plus particulièrement ce qu'on appelle les Tipulidae - ce que les gens appellent souvent les cousins.

Pseudocosmospora hypoxylicola (Holotype) dans son environnement naturel - photo Christian Lechat & Jacques Fournier / Parc national des Ecrins

On parle à l’échelle globale de disparition de la biodiversité. Vous avez trouvé de nouvelles espèces, ce qui veut surtout dire qu'avant on ne les avait pas cherché... C’est comme cela qu’il faut prendre cet inventaire?

Ce sont des espèces qui pour certaines sont sans doute relativement rares ; mais pour beaucoup elles sont sûrement très communes. Simplement il n'y a plus de spécialistes de ces groupes-là en France, en Europe, parfois dans le monde et on ne les a pas du tout étudiés jusqu’à maintenant. Du coup on les découvre... mais elles sont là depuis sans doute des siècles et des siècles, voire même des millénaires pour certaines (...). Au contraire il y a des groupes qui sont suivis depuis plus d’un siècle et on voit bien que la plupart de ces groupes sont plus ou moins en diminution. Parfois en très forte diminution pour certaines espèces - pas forcément pour toutes, certaines sont relativement stables. Certaines aussi ont bénéficié de programmes de réintroduction c’est-à-dire qu’avaient quasiment disparues d’Europe il y a 20 ou 30 ans, et puis aujourd'hui elles recolonisent petit à petit des espaces grâce à d’énormes efforts. Mais globalement et notamment chez les insectes on a une forte baisse de la biodiversité partout dans le monde, et encore plus particulièrement chez nous en Europe de l’Ouest.

Cette étude montre aussi que il y a une belle diversité biologie au Lauvitel et c’est quelque chose qu'il faut protéger. C’est un lieu qui est aussi très fréquenté : quel comportement adopter en tant que randonneur dans cette réserve du Lauvitel?

Le site du Lauvitel est très connu notamment des Isérois, c’est le plus grand lac des Écrins. Un site qui accueille énormément de monde : on accueille près de 30.000 visiteurs par an sur le site. En revanche de l’autre côté du lac c’est là que se trouve la réserve intégrale du Lauvitel : elle est strictement interdite au public et interdite à tout usagé. Seule une poignée de scientifiques, sur autorisation du directeur du parc, peuvent y entrer pour justement faire un certain nombre de suivis naturalistes et scientifiques, pour voir comment évolue la biodiversité sur ce site. Pour le grand public, ce n'est pas possible. Le grand public reste de l'autre côté du lac. Et comme il y a énormément de monde il faut impérativement rester sur les sentiers, ne pas se disperser, sans ça on piétine énormément. Il faut bien respecter quelques règles qui sont des règles de bon sens : ne pas faire de feu. Si seulement 10% des gens font un feu, ça fait 3.000 feux donc c'est un vrai souci. Ensuite on ne vient pas avec son chien dans les cœurs de parcs nationaux, pour préserver de la faune sauvage, mais également les troupeaux qui peuvent être aussi dérangés par les chiens. On respecte bien les horaires de bivouac. Le bivouac est toléré à plus d’une heure des limites du parc, dans dans le parc, mais il a été toléré pour permettre notamment aux alpinistes et aux grimpeurs de faire des grandes voies qui ne sont pas réalisables en une journée et qui nécessitent forcément un bivouac. Cela ne veut pas dire faire une petite soirée avec le feu de camp, etc... ça il faut le faire sur des sites adaptés, mais pas dans les cœurs de parcs nationaux.

Le Parc mettra-t-il de nouveau cette année des médiateurs sur l'itinéraire d'accès au lac?

On a un site très visité par un public qui n'est pas toujours habitué à la montagne, donc qui ne connaît pas forcément ces quelques règles : penser à prendre quelques vêtements chauds même s'il fait beau, de bien rester sur les chemins, etc. Pour rappeler toutes ces règles de bon sens on recrute durant les trois mois d’été une ou deux personnes qui sont là pour informer les gens, pour éviter autant que possible d’avoir à verbaliser - ce qui peut arriver mais ce n'est pas l’objectif. L'objectif est vraiment d’informer les gens, donc on a deux personnes qui sont là pour renseigner au départ des principales randonnées, notamment le sentier du Lauvitel.

Le parc national des Ecrins a connu un réel engouement touristique cet été © Radio France - Lionel Cariou

Et on sait d’ores et déjà qu’il va y avoir du monde cet été parce qu’il y a une vraie appétence pour la montagne.

Oui on remarque de toute façon une augmentation de la fréquentation depuis 4-5 ans sur nos sites en général, y compris en station. Et plus encore depuis l’après Covid : là on a effectivement une très forte augmentation sur de nombreux sites.

Donc peut admirer cette belle nature en respectant quelques quelques règles...

Voilà, comme éviter de ramasser des fleurs. On fait des belles photos aujourd'hui, et facilement, avec son téléphone donc ça ne sert à rien de ramasser trois fleurs en montant : lorsqu’on revient à la maison elles sont entièrement desséchées, il faut les jeter. Donc autant les laisser dans la nature, là où elles ont leur place.

