Une espèce de punaise jamais vue en Europe découverte en Dordogne

Les mâles mesurent plus de deux centimètres. A la fin du mois d'octobre, Jéremy Destenave, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) à Ribérac participait à un programme de science participative. Habitant en bordure de forêt, ce Ribéracois a recensé 600 espèces différentes pour "former [ses] enfants à la science" et c'est par hasard qu'il a découvert l'une de ces punaises sur un muret de sa maison.

Son nom : "Isyndus obscurus"

Il tente alors de confondre cet insecte parmi les espèces recensées en France et en Europe. Sans succès. Il se tourne alors vers un forum en ligne sur lequel un chercheur turc lui vient en aide. Cette punaise est alors identifiée : elle se nomme Isyndus obscurus.

Cette espèce n'a jamais été référencée en France, ni en Europe. C'est une espèce asiatique. Pour le moment, il est difficile, voire impossible d'établir depuis quand cet insecte est présent dans le département. Jéremy Destenave explique qu'il sera possible d'attester de l'implantation de l'espèce l'année prochaine. Lorsqu'un nouvelle génération naîtra.