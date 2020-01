Une esthéticienne bretonne reverse ses recettes pour les animaux victimes des feux en Australie

Noyal-Pontivy, France

"Et si on commençait l’année par une bonne action ?", s'interroge Marion Cardonne, esthéticienne à l'institut Nahiko à Noyal-Pontivy (Morbihan) sur sa page Facebook. La jeune femme va reverser le chiffre d'affaires de sa journée du lundi 20 janvier à une association qui vient en aide aux animaux victimes des incendies en Australie, la WIRES Australian Wildlife Rescue. Cette journée est normalement son jour de repos hebdomadaire.

Le déclic : une vidéo d'un sauvetage de koala

"J'ai toujours été sensible à la cause animale. Avant de devenir esthéticienne, j'ai fait des études d'animalerie", confie-t-elle. Le déclic survient lorsque Marion Cardonne visionne une vidéo d'une femme qui sauve un koala des flammes qui ravagent depuis plusieurs mois l'Australie. "J'ai encore du mal à la regarder, je n'aime pas y penser", dit-elle. Elle fait un premier don à une association de protection des animaux, un peu moins d'une cinquantaine d'euros, "mais je voulais faire plus."

Elle choisit donc cette association, la WIRES, "car elle ne s'occupe pas que des koalas, mais aussi des chauves-souris et de plusieurs autres espèces en danger." Elle dit "se sentir utile et soutenue." Marion Cardone est satisfaite : "j'ai déjà entre 300 et 400 euros de rendez-vous prévus pour le moment."

Institut Nahiko à Noyal Pontivy : 02 97 08 12 63