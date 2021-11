Une étiquette pour évaluer l'impact environnemental des campings

L'Hérault expérimente l'affichage environnemental appliquer aux campings. Treize des 248 établissements du département se sont vus attribuer une note de A à E en fonction de l'impact de leur activité sur l'environnement. Les clients sont de plus en plus sensibles à la protection de la planète.

A l'occasion du SETT ( Salon professionnel des équipements de l'hôtellerie de plein air) qui se tient en ce moment au parc des expositions de Pérols près de Montpellier, le Département de l'Hérault a dévoilé l'expérimentation qu'il mène sur l'affichage environnemental dans les campings. L'attribution d'une note (de A à E) en fonction de leur impact écologique, un peu comme Nutri-score pour les aliments ou l'étiquette énergie pour les appareils électroménagers.

"Il y a 248 campings dans l'Hérault, c'est 3 fois plus que la moyenne par département en France et les clients se tournent de plus en plus vers un tourisme durable. Avec cet outil, le Département est dans son rôle d'accompagnement" souligne Jean Louis Gély vice président du Département délégué au tourisme.

Treize campings audités pour établir un référentiel national

Pour établir cette grille de notes, 13 campings représentatifs ont été passés à la loupe, des petits, des grands, certains situés sur le littoral d'autres dans l'arrière pays. C'est le bureau d'études Betterfly Tourism dirigé par Hubert Vendeville qui s'en est chargé "_on prend en compte toutes les factures d'énergie, les factures d'eau, les achats de produits d'entretien, tous les déchets générés, les équipements installés dans le camping_, on rentre tout çà dans un logiciel qui nous sort les impacts environnementaux. Ces calculs sont ensuite rapportés à un client qui passe 24h dans un camping ce qui permet de comparer les établissements entre eux"

Selon l'ADEME, 3 consommateurs sur 4 seraient influencés par l'étiquette environnementale lors de leur achat

Cette notation est un outil de communication pour les campings, 3 clients sur 4 y sont sensibles, c'est aussi un bon moyen d'encourager les gérants à faire des efforts pour préserver la planète. "Dans cinq ans cet étiquetage sera obligatoire, on a tout intérêt a prendre les devants. c'est important d'être dans l'adhésion plutôt que de subir" estime Mathieu Maurel gérant d'un camping à Marseillan plage.

Apres les 13 campings de l'Hérault, une cinquantaine d'autres de la région se sont portés volontaires pour l'année 2022. Ils pourront profiter des aides de l'ADEME l'agence pour la transition écologique.

Le poids économique du tourisme en Hérault

21 700 emplois touristiques directs, soit 5,4% du total des emplois du département

43 000 le nombre d'emplois directs, indirects et induits par le tourisme

340 millions d'euros d’investissements touristiques

52 millions de nuitées (16 % des nuitées en France) dont 80% sur le littoral

Hébergements

915 000 lits touristiques (18% des lits touristiques français)

248 campings (57% des lits touristiques)

L’hôtellerie de plein air en France