Une excursion sur la Leyre pour ramasser et localiser les déchets

Du mercredi 21 au samedi 24 septembre, le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon, l’association La Pagaie sauvage et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne ont organisé une expédition en canoë sur la Leyre, avec pour objectif de ramasser et analyser les déchets qui s'y trouve. Une vingtaine de volontaires y ont participé sur quatre jours dans les Landes et en Gironde. Avec parfois des surprises, comme par exemple, une tour d'ordinateur trouvée dans l'eau, ou encore des pneus. En tout, 317 kg de déchets ont été ramassés pendant ces 4 jours (55kg dans les Landes et 262 en Gironde), contre 206 kg en 2014.

Une équipe de volontaires en canoë à son arrivée au Teich ce samedi. © Radio France - Jeanne Maisiat

Florane Le Bihanic est chargée de mission qualité de l'eau et travaux maritime au sein du Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon. Après 4 jours d'excursion sur la rivière, les déchets sont mieux localisés et identifiés, ce qui permet de mieux adapter le plan de gestion de la Leyre. "Au niveau des zones d'accumulation, c'est surtout les ponts, à cause d'une plus forte fréquentation. On a principalement des emballages alimentaires, des objets style bâches, du secteur de l'agriculture ou du BTP, des canettes, ou encore des casquettes". Des analyses de ces déchets vont être réalisées pour connaître leur niveau de décomposition, et la vitesse à laquelle la décomposition s'est produite.