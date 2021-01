VIDÉO - Une famille de Berjalliens recherche des sapins de Noël pour nourrir ses boucs

Une famille de Bourgoin-Jallieu propose de récupérer les sapins de Noël, pour les donner à manger à leurs trois boucs affamés, Pépito, Roméo et Cacao. C'est une méthode utile et écologique pour recycler son arbre de Noël.

Les fêtes de fin d'année sont terminées et il est maintenant temps d'enlever le sapin de Noël de son salon, mais qu'en faire ? Une campagne de collecte démarre ce lundi 4 janvier dans de nombreuses communes iséroises pour en faire du broyât ensuite utilisé pour l'entretien des parcs et jardins publics. Janique et Sébastien, couple de Berjalliens, proposent eux de les récupérer pour les servir à leurs trois boucs, une démarche écologique mais surtout un excellent repas pour ces caprins.

REPORTAGE chez Janique et Sébastien en compagnie de Pépito, Roméo et Cacao, les mangeurs de sapins Copier

"Je me baladais en voiture et je voyais tout ces sapins dans des poubelles. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai vu que les boucs, chèvres et moutons pouvaient les manger", explique Janique, quelques instant avant le service du festin. "Le sapin, on s'en sert pour Noël mais on peut en faire autre chose, lui donner un deuxième vie", précise-t-elle encore.

Oui, parce qu'il s'agit bien d'un festin pour Roméo, Cacao et Pépito. "Voilà, un bon foie gras pour eux", sourit Sébastien. "Il y a des vitamines, des oligo-éléments et un puissant effet vermifuge. C'est un peu leurs cadeaux de Noël", poursuit-il.

Le sapin est bon ? Pépito, Roméo et Cacao en pleine dégustation. Comme il n'y a plus de bruit, le repas doit être bon. © Radio France - Bastien Thomas

Si vous souhaitez aider Janique et Sébastien à nourrir leurs trois gloutons, il suffit de leur envoyer un message sur Facebook. Si vous n'êtes pas dans le secteur de Bourgoin-Jallieu, vous pouvez tout simplement contacter un éleveurs de chèvres et voir s'il est intéressé pour récupérer votre sapin.

Attention toutefois, seuls les arbres de race nordmann et épicéa peuvent être mangés ! Les thuyas, les décorations et la neige artificielle sont toxiques pour les animaux.

A la fin, il ne reste plus que ça sur le sapin... © Radio France - Bastien Thomas

Grande campagne de collecte en Isère pour la rentrée 2021

Pour recycler votre arbre de Noël, vous pouvez aussi le déposer dans un point de collecte sur votre commune. Ne le jetez pas à la poubelle ou sur le trottoir. Il ne sera pas ramassé et vous seriez passible d'une amende de 150 euros.

Par exemple, il y a 48 points dispersés sur le territoire de la métropole de Grenoble et ouverts du 4 au 29 janvier. Votre sapin sera recyclé en broyat dans les espaces verts et parcs publics. Là aussi, seuls les sapins naturels, sans neige artificielle, guirlandes et autres décorations mais avec ou sans socle en bois (croix, buchette...) seront acceptés.

Hors agglo de Grenoble, d'autres communes organisent elles aussi leurs collectes comme aux Abrets-en Dauphiné. À Vienne, des collectes auront lieu les 4, 7, 8 et 11 janvier.