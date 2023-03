Une filière de recyclage de peluches initiée à Valréas

Si vous avez des peluches chez vous et que vous voulez vous en séparer, sachez qu'elles peuvent être recyclées grâce à une entreprise vauclusienne. L'entreprise R-Teddy crée il y a un peu plus d'un an à Valréas est la seule à le faire en France. Vos vieilles peluches sont transformées en plaque de correction acoustique décoratives pour insonoriser par exemple une salle de réunion.

Une démarche écologique

A l'origine de cette idée, Emilie Dumand, la fondatrice d'R Teddy, est partie d'un constat : selon elle, 5 000 tonnes de peluches sont jetées chaque année en France. Cette ingénieur en matériaux a donc décidé de récupérer le polyester qui constitue le rembourrage des peluches pour en faire autre chose, en l'occurrence des plaques de correction acoustique décoratives dont la fabrication est confiée à une autre entreprise : Pierreplume.

Une démarche sociale

Ce sont des salariés de la Petite ressourcerie à Valréas qui font une partie du travail à savoir découper les peluches. Il s'agit de personnes en réinsertion professionnelle. Le projet a séduit Lucie Maurent Giraud, la directrice de l'association coup de pouce qui gère la petite ressourcerie "Ce qui nous a motivé c'est l'idée de mettre en place une filière de recyclage de peluches parce qu'on ne revend pas très bien les peluches et que du coup le recyclage permet de limiter notre gestion de déchets. Ça va donc vraiment bien avec l'esprit de la ressourcerie", explique-t-elle.

Après le découpage, le rembourrage est récupéré et placé dans un sac à part pour être recyclé © Radio France - Julie Munch

Le polyester sert à fabriquer des plaques de correction acoustique décoratives. C'est l'entreprise Pierreplume qui s'en charge © Radio France - Julie Munch

Pour ce qui est de la technique, les peluches sont découpées avec de simples ciseaux. Les yeux et les boitiers électroniques qui font parfois les voix des jouets sont retirés. Le reste est mis dans des sacs pour être recyclé.