Une fin d'hiver trop douce, les plantes sont perturbées en Loire-Atlantique

Les végétaux ont cru au début du printemps. Les températures douces de la fin de l'hiver et le cruel manque de pluie depuis la fin du mois de janvier ont perturbé leur cycle de reproduction.

Des bourgeons précoces

En symptôme, l'alerte rouge de risque d'allergie au pollen était signalée mardi 21 février. Dominique Chevallier, allergologue, parle des "pollinisations précoces" observées depuis plusieurs années. Même constat à la pépinière de Joël Lemaitre, à Carquefou : "avec mes camélias, par exemple, illustre Joël Lemaitre, j'ai des variétés qui normalement fleurissent de bonne heure et qui là ne sont pas encore tout à fait en fleur, ou bien des variétés censées débuter en avril ou en mai, et qui font déjà des fleurs..." Il résume : "C'est le monde à l'envers et tout cela est lié à la sécheresse de l'été dernier."

Depuis, le dérèglement s'est accentué tant et si bien que la pépinière va devoir repenser tout son calendrier : faire les boutures plus tôt et surtout "observer, être en lien permanent avec la nature pour s'adapter. Je commence à m'habituer à ces nouvelles conditions climatiques, et il va, de toute façon, falloir faire avec", lance celui qui croit en l'adaptation des plantes et la passion de ceux qui s'en occupent.

Dans sa jardinerie de Rezé, Elodie Riault voit plus de clients, du fait des températures douces © Radio France - Sego Raffaitin

Envies de jardinage

Le beau temps a, en tout cas, donné des envies de jardinages : Elodie Riault a vu la clientèle gonfler ces derniers temps, dans la jardinerie Atlantic Vert dont elle est responsable. Pommes de terre, salade, chou, "vous pouvez commencer à planter, mais il faut être très attentif, car l'hiver n'est pas encore fini et on peut encore voir arriver de nombreuses gelées." Pour preuve, les températures de nouveau autour de zéro ces jours-ci.

Bernard s'inquiète pour ses plants d'oseille qui ont poussé bien plus tôt que d'habitude. Il opte pour des abris en plastique. Sébastien, lui, craint l'été et il s'est résigné : "les étés sont secs et, fatalement, il y aura moins de rendement..." Il a opté pour la permaculture, c'est-à-dire qu'il cultive ensemble, sur plusieurs niveaux, différentes variétés en créant un écosystème qui donne en permanence. "Ça me permet d'avoir un peu plus de légumes que certains." Pour lui aussi, en attendant que le printemps s'annonce réellement, prudence, encore, pour protéger la végétation précoce.