Le géranium est-il voué à disparaitre en Alsace en raison du réchauffement climatique ?

Quel avenir le réchauffement climatique réserve-t-il au géranium, fleur emblématique d'Alsace ? "Le géranium ne va pas disparaître de nos communes" rassure Hervé Balland, responsable des espaces verts de la commune d'Hœnheim, où se déroule une des formations autour du thème "Le choix d'un fleurissement sobre en eau" organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale et Alsace destination tourisme. "Il va falloir réfléchir à l'accord avec d'autres végétaux, plus de feuillages et des plantes plus sèches" poursuit-il.

Les jardinières des communes d'Alsace devraient changer de couleur dans les prochaines années. "Plus d'échinacées, d'astres, d'achillées, de graminées, d'arbustes, de cistes" détaille Jonathan Olier, responsable des espaces verts de la commune de Fessenheim dans le Haut-Rhin. "Ce sont principalement des vivaces, que nous aurons à arroser à la plantation et puis les deux années qui suivent pendant les fortes chaleurs. Ensuite, nous n'aurons plus besoin d'arroser ces plantes, qui ont un cycle de vie plus long que les plantes annuelles." Au-delà d'énumérer les plantes économes en eau, la formation permet de connaître les techniques de récupération d'eau et de gestion des sols pour réduire les arrosages, même en période de sécheresse.

338 "Villes et Villages fleuris" en Alsace

Miser sur le durable et non plus sur l'esthétique, c'est le challenge qui attend les communes d'Alsace ces prochaines années. 338 communes sont labelisées "Villes et Villages fleuris", une attractivité à maintenir tout en s'adaptant au climat, souligne Marcel, membre du jury de ce concours . "Les critères du jury évoluent : désormais, une pelouse jaunie ne sera plus considérée comme un mauvais point. Il sera recommandé de planter les fleurs en terre, plutôt qu'en pot suspendu aux lampadaires." Dans la grille d'évaluation du label, figurent en effet les points suivants : connaissance et protection des sols, gestion de l'eau, méthodes alternatives d'entretien, action contre le réchauffement climatique.