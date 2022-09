Une fuite d'acide sulfurique chez Yara à Montoir-de-Bretagne

Ce jeudi matin à 10h15, l'usine de fabrication d'engrais Yara à Montoir-de-Bretagne a déclenché son plan d'opération interne après une fuite d'acide sulfurique sur un bac de stockage. Une "fuite de faible ampleur, actuellement contenue au sein de l'établissement" assure les services de la préfecture dans un communiqué. Aucune conséquence selon elle n'était constatée à l'extérieur.

Salariés confinés

_"Les salariés de Yara et des entreprises environnantes ont été confinés le temps de s'assurer que c'était une fuite de faible ampleur" raconte Thierry Noguet le maire de Montoir, pas surpris en revanche de voir ce genre d'incident. "Je suis las et inquiet. Yara est un groupe qui préfère payer des amendes plutôt que de se mettre aux normes environnementales. Et n'ayant été moi-même prévenu que plusieurs heures après l'alerte, ce n'est pas de nature à me rassurer". _

La difficulté à présent pour l'exploitant va être de vidanger le bac concerné en toute sécurité et selon les normes environnementales en vigueur.

La société Yara exploite à Montoir des installations de fabrication d'engrais à base de nitrate d'ammonium. L'acide sulfurique est l'une des matières premières utilisées dans ce procédé.

Depuis plusieurs années, cette usine, implantée sur le port de Montoir, est la cible de critiques. "L'un des plus gros pollueur du secteur" selon les associations. Yara est aussi dans le viseur des services de l’État. En décembre 2020, l’entreprise a été condamnée à verser 28 500 € pour des rejets d’eaux industrielles dépassant les valeurs limites sans projet d’unité de traitement. En février 2022, un arrêté était pris de liquidation d’astreinte d’un montant de 80 400 € pour des dépassements de seuils de rejets de poussières dans l’atmosphère.