Une fuite de produit chimique sur un parking au niveau du centre commercial, près de La Rochelle

Les pompiers de Charente-Maritime ont été appelés vers 22h30 pour une fuite de produit chimique au niveau du centre commercial d'Angoulins-sur-Mer. 35 pompiers ont été engagés pour s'occuper du camion citerne contenant11 000 litres de solution de soude. Des pompiers venus de La Rochelle, de Royan et de Saintes (des spécialistes en risque technologique). Une nappe de 300 m² de produit s'est répandue au sol et a infiltré le réseau des eaux pluviales. 3 voitures ont été abimées par ce liquide corrosif et le restaurant MacDonald's situé à proximité a fermé plus tôt que prévu hier soir.

ⓘ Publicité