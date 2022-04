Une Loirétaine s'apprête à nager dans la Loire d'Orléans à Tours pour défendre la biodiversité

Philomène Le Lay s'est lancé un défi totalement fou : parcourir les un peu plus de 1 000 kilomètres sur lesquels s'étend la Loire, pour défendre la biodiversité du plus grand fleuve de France. Départ de sa deuxième étape à la nage entre Orléans et Tours ce jeudi 7 avril.

Anaëlle Marot et Philomène Le Lay vont parcourir la Loire entre Orléans et Tours (la première en kayak, la seconde à la nage)

Mieux vaut ne pas avoir trop peur du froid pour se lancer pareil défi. Philomène Le Lay, originaire de Gien (Loiret) s'apprête à parcourir à la nage le trajet entre Orléans et Tours sur la Loire. La jeune femme de 35 ans s'élance ce jeudi, depuis la base de loisirs de l'île Charlemagne. Elle doit arriver le 21 avril à Tours. À travers ce défi, porté par l'association Projet Azur, elle veut sensibiliser à la protection de la biodiversité du plus grand fleuve de France.

Un état des lieux de la Loire

La Loirétaine prévoit au final de parcourir l'ensemble du fleuve. Elle est partie le 6 mars à vélo du Mont Gerbier de Jonc, à la source de la Loire. C'est la deuxième étape de son périple, à la nage cette fois, qui démarre le 7 avril. Tout au long du trajet, Philomène va sensibiliser les jeunes (et les moins jeunes !) aux enjeux de protection de la biodiversité du fleuve. Une sorte de grande fresque itinérante est ainsi réalisée. La Giennoise va partager notamment ce qu'elle observe au cours de son trajet : "L'idée c'est vraiment d'être en immersion dans le fleuve pour montrer sa beauté, sa faune et sa flore; recueillir les informations, voire ce que l'on a en termes de déchets visibles et invisibles" détaille Philomène Le Lay.

Une biodiversité qui se dégrade

Pour accomplir son étape à la nage - 10 kilomètres par jour, pendant deux semaines - Philomène ne sera pas seule. Elle est accompagnée notamment par Anaëlle Marot, qui la suit en kayak, pour des raisons de sécurité mais aussi pour soutenir son action : "Militer à plusieurs, ça donne aussi un poids plus fort à notre message qui est d'alerter sur le déclin de la biodiversité en Loire (...) les poissons migrateurs, les saumons par exemple, on en a plus ! À cause des barrages (...) le cours naturel de la Loire est perturbé, et ça on peut l'observer concrètement. C'est justement en nageant que l'on est au plus près de la Loire, qu'on la comprends mieux, et que l'on peut retracer l'itinéraire que feraient les poissons".

Philomène Le Lay a du s'entraîner dans une eau glacée ! © Radio France - Manon Klein

Pour encourager Philomène Le Lay, qui va s'élancer dans une eau très fraîche (3 degrés la semaine dernière lors d'un entraînement de la Loirétaine !), vous pouvez aller lui dire au revoir sur le Pont Royal à Orléans aux alentours de 14h30. Vous pourrez également aller l'accueillir à l'arrivée, le 21 avril, à Tours. L'horaire exact est évidement encore incertain. Par ailleurs vous pouvez suivre le projet sur les réseaux sociaux : Instagram ou encore Facebook.