Une grande campagne de recensement des cétacés se prépare à La Rochelle

L'université de La Rochelle accueille une équipe internationale de chercheurs à l'approche de la prochaine campagne aérienne de recensement des cétacés. C'est la quatrième campagne de ce type. Elle concernera les marsouins, les dauphins et les baleines. Le recensement se déroulera pendant tout le mois de juillet dans les eaux européennes de l'Atlantique, allant de la Mer du Nord jusqu'à Gibraltar. L'objectif est de recenser tous ces cétacés et voir si le nombre et leur position ont évolué en six ans.

Une préparation millimétrée

Dans les locaux de l'Observatoire Pelagis, à l'université de La Rochelle, des ingénieurs mais aussi les huit chefs d'équipe qui vont diriger cette grande campagne de recensement. Parmi eux, il y a Anita Gilles, elle est chercheuse à l'université d'Hanovre. "En tant que coordinatrice, je dois rassembler toutes les équipes, j'ai également participé à l'élaboration du plan de vol pour les huit avions prévus pour ce recensement et maintenant nous devons répartir ces zones à survoler et les transects à suivre pour chacune des équipes, raconte-elle. C'est toujours beaucoup de préparation en amont mais maintenant nous sommes vraiment heureux d'avoir un endroit sécurisé, les avions sont réservés, tout est prêt, nous espérons juste qu'il fasse beau à cette période", sourit-elle.

La zone à quadriller est immense. Un million deux cents mille kilomètres carré d'océan Atlantique. Il y a donc des bateaux prévus pour aller au large et des avions pour rester plus proches des côtes. "Cela permet de couvrir plus rapidement de grandes zones, les avions vont voler tous à la même altitude donc à peu près 180 m, ce qui est relativement bas ce qui permet de bien identifier les espèces mais à une vitesse assez élevée, 180 km/h, explique Matthieu Authier. Il est ingénieur de recherche à l'observatoire Pelagis. Il y aura dans l'avion, deux observateurs, une personne au milieu qui va enregistrer toutes les données et un pilote. Les observateurs vont regarder sous l'avion avec des hublots bulles et quand ils voient une espèce, par exemple des marsouins, ils vont dire : 'je vois un groupe de marsouins, il y en a quatre, avec un jeune', et c'est à la troisième personne de prendre des notes. Ensuite toutes les données seront regroupées et étudiées et recoupées."

Une première campagne destinée aux marsouins

Trois campagnes ont eu lieu en 1994, 2005 et 2016. Elles ont été très importantes, elles ont mis en évidence des changements de comportement des mammifères marins et notamment celui du marsouin. La première se focalisait sur la Mer Baltique, la Mer du Nord et les eaux à l'Ouest du Royaume-Uni. "La première campagne a été initiée pour comprendre et savoir combien il y avait de marsouins dans nos eaux. Il sont principalement dans le nord de l'Europe et à cette époque il y avait énormément de captures accidentelles. Donc il fallait pouvoir remettre des chiffres dans un contexte, comprendre l'ampleur du phénomène de capture vis à vis du nombre total de marsouins", explique Matthieu Authier.

Depuis il y eu deux autres campagnes. Si le nombre de marsouins dans ces eaux a peu ou pas évolué, leurs déplacements, eux, sont mis en évidence. "Si on s'intéresse à la Mer du Nord, _il y a un changement de la distribution de ces animaux_. C'est à dire qu'en 1994, on avait plus d'animaux qui étaient dans la partie nord de la mer du Nord. On a vu en 2005 qu'ils s'étaient pour beaucoup déplacés vers le sud de la mer du Nord."

Des données encore insuffisantes

Il est difficile de donner une explication à ces déplacements mais plusieurs hypothèses peuvent être formulées. "Cela peut être causé par un changement de distribution des poissons que mangent les marsouins, mais aussi _l'impact des activités humaines_. Ça peut être à cause de l'éolien offshore, la prospection sismique, les activités humaines qui peuvent occasionner du bruit qui va déranger les animaux et avoir un impact sur leurs déplacements à long terme", s'inquiète l'ingénieur.

Et c'est pour cette raison que les chercheurs de différents pays se sont mis en accord sur la nécessité d'études coordonnées et plus fréquente. "La directive-cadre stratégie pour le milieu marin, une directive européenne qui vise à protéger et à restaurer le bon état écologique des écosystèmes marins en Europe demande un rapportage tous les six ans, explique Matthieu Authier, et puis nous avons réalisé que trois campagnes SCANS pour l'instant, ça nous fait trois points et pour regarder une tendance, c'est insuffisant pour mieux comprendre et suivre ces populations."

Actuellement, ces campagnes sont financées par huit pays européens qui bordent l'Atlantique, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal et la France.

Les données collectées et les résultats seront rendus publiques à la fin du projet en 2024.