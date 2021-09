Une grande collecte de déchets sauvages dans les rues de Saint-Sauvant

Pendant toute une matinée, une trentaine d'habitants de Saint-Sauvant se sont réunis dans les rues de la commune. Leurs points communs ? Ils étaient tous munis de gants, de pinces et de poubelles pour traquer les déchets sauvages qui jonchent les rues de ce petit village de la Vienne. Ryan et sa sœur Vicky courent de déchets en déchets. Ils sont organisés pour ne louper aucun déchet : "Il y en a qui ont des gants pour les petits déchets, d'autres sont avec des pinces et les autres tiennent les sacs."

Lilou, 7 ans, à l'origine de cette mobilisation

Ce sont les plus jeunes qui montrent donc l'exemple et c'est d'ailleurs Lilou, une jeune fille de 7 ans qui réside à Saint-Sauvant, qui a initié cette matinée de nettoyage. Eric, son papa, est assez fier : "Un après-midi après s'être baladé dans Saint-Sauvant, Lilou m'a demandé si on pouvait ramasser les déchets car il y en avait beaucoup. Le lendemain, on est parti avec un sac poubelle. J'ai donc envoyé un mail au maire pour partager l'idée de Lilou."

Une fois triés, les déchets sont pesés. Plus de 60 kilos de détritus ont été ramassés en une seule matinée. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Christophe Chapet, le maire de Saint-Sauvant, a donc réuni ses troupes et à l'arrivée, les sacs poubelles s'accumulent sur la place de la mairie : canettes, bouteilles en verre, capsules, mégots de cigarettes mais aussi un grille pain, des morceaux de scooter. Une fois triés, les déchets sont pesés : plus de 60 kilos d'immondices collectés en une seule matinée.