Une grande décharge sauvage alimentée tous les jours par des camions dans la ceinture verte d’Avignon

Il s’agit d’un terrain situé en bordure de ce chemin du Puy devenu en quelques mois une vaste décharge à ciel ouvert et surtout alimenté matin et soir par des camions bien chargés. Un manège qui n'a pas échappé aux riverains et à l'Association de Défense de la Ceinture Verte d’Avignon.

Robert Ripert son président a été alerté dès la mi-mars : « Ce sont notamment les personnes qui gèrent les canaux qui nous ont signalé cette décharge en train de s’étendre. Nous on a employé la voie légale c’est-à-dire d’alerte la municipalité pour qu’elle fasse le nécessaire, sachant que c’est une zone agricole. Parce que à la fin mars il y avait un peu de salissures mais par rapport à aujourd’hui c’était rien. Là c’est catastrophique ! »

Une situation qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Des riverains publient des photos et dénoncent cette situation à l'image du post Facebook de Macsime Rieu et Laurie Roman, enfants de maraichers et qui ont grandi dans la ceinture verte, publié le 4 août dernier.

Des propriétaires du terrain où s'amoncellent les déchets se disent éleveur

Des riverains témoignent du passage matin très tôt et soir de camions chargés à ras bord venant déverser sur ce terrain. De plus ces poids-lourds ont carrément défoncé le chemin obligeant la mairie à le condamner à la circulation. Pour Jean-Francois Cartoux, maraîcher ici et membre de la Chambre d’Agriculture tout a été fait pour faire disparaître cette décharge à ciel ouvert. « En fait les propriétaires de ce terrain disent qu’ils sont éleveurs et qu’ils ont acheminé sur place des ruines en disant qu’il fallait isoler les animaux. Mais c’est faux, ils ne sont pas éleveurs. Un moment ils ont planté des melons, mais depuis ils ont pourris sur place. Et depuis ça a pris une ampleur terrible. Hier encore deux camions qui sont encore arrivés. Tout a été fait. Les procès-verbaux ont été dressés de par la mairie, les injonctions de la préfecture à débarrasser aussi. Tout a été fait mais sans résultats pour le moment ».

La semaine précédent le weekend du 15 août des incendies se sont déclarés à quatre reprise dans cette décharge sauvage.

La ville d'Avignon souligne une situation qui se généralise aussi en centre-ville

Quant à Laurence Lefèvre, adjointe déléguée à la qualité de ville/qualité de vie dont la propreté urbaine souligne une incivilité qui se généralise mais dans toute la ville : « On parle de la ceinture verte, c’est une réalité et c’est insoutenable mais j’ai les mêmes problèmes dans la manière de faire dans le centre-ville. Donc on a mis en place un arsenal, il n’y a pas de soucis. Le problème, on est parfois démunis face à la multiplication des lieux de dépôt. On se rend compte même parfois que de trop ramasser provoque le dépôt. L’amende de toute façon elle ne fait peut à personne : 68 euros. On peut pas dire que ça va effrayer le monde. »

Municipalité , police et préfecture n'ont cessé de verbaliser ou de mettre en demeure les proriétaires de ce terrain © Radio France - JM Le Ray