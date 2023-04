Une grande partie du département de l'Hérault placé en alerte sécheresse

Le comité de suivi de la ressource en eau s’est réuni afin de faire un nouveau point sur la situation météorologique et hydrologique du département de l'Hérault. L’état des ressources en eau est préoccupant, la sécheresse précoce.

Le manque de précipitation ne permet pas une recharge des nappes et maintient une sécheresse des sols équivalente à une situation normale de mi-juin.

Les débits des cours d’eau du département sont inférieurs à la moyenne de saison, voire très bas sur certains bassins versants tels que l’Orb et l’Hérault. Les niveaux des nappes souterraines sont particulièrement bas pour la saison, atteignant même par endroit des records.

Compte tenu de l’ensemble des données recueillies et des prévisions météorologiques à court terme, le préfet de l’Hérault a décidé de placer en alerte les bassins versants de l’Hérault et de la Lergue, la nappe astienne ainsi que le bassin versant du Vidourle, et de maintenir l’alerte sur le bassin versant de l’Orb, son axe soutenu et le bassin du Jaur. Le reste du département de l’Hérault est maintenu en vigilance.

Pour rappel, les mesures de restriction concernent l’ensemble des usages, qu’ils soient professionnels ou privés, y compris lorsque ceux-ci sont faits à partir de forages ou de pompages domestiques.

En parallèle, les autorités invitent chacun à éviter tout gaspillage et à maîtriser sa consommation d’eau.

Il est rappelé que des arrêtés de restriction d’usage de l’eau complémentaires peuvent être pris par les maires concernés s’ils estiment que la situation sur leur territoire le nécessite.