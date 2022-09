Une grande partie du département de la Mayenne repasse en alerte renforcée pour les usages de l'eau

La préfecture de la Mayenne reclasse ce mardi une majeure partie du département en alerte renforcée après les pluies récentes et les orages des prochains jours. Ça ne change pas grand-chose pour les usagers mais la situation semble s'améliorer dans le département concernant la sécheresse.

Dans un communiqué, elle explique que "les territoires hydrographiques de la Mayenne médiane et aval et de la Sarthe amont passent du seuil de crise au seuil d’alerte renforcée et le niveau de gestion en crise est maintenu pour les autres bassins du département, la ressource en eau demeure très faible".

La préfecture de la Mayenne a publié ce mardi une carte qui résume le seuil de restriction de l'usage de l'eau. - Capture d'écran communiqué préfecture

Concrètement, le bassin Mayenne médiane et aval ainsi que le bassin Sarthe amont repassent en alerte renforcée et tout le reste est toujours classé en crise. Vous retrouvez d'ailleurs ici tout ce qui est possible de faire ou ce qui est interdit.