Une île sans déchets : quel bilan après la suppression des poubelles sur l'île d'Aix ?

Il y a les habitués de l'île d'Aix qui prévoient leurs petits sacs poubelles, comme Bernard, sa femme et son petit-fils. Le touriste venu tout droit du Pays basque claironne : "On en a chacun un dans notre sac à dos !". Et les touristes qui découvrent l'absence de poubelles publiques pour jeter leurs déchets en débarquant sur l'île.

A l'entrée de la ville et dans plusieurs recoins de l'île sont installés de grands panneaux bleus. On peut y lire "Sans poubelle, l'île est plus belle". Ils ont été plantés il y a deux ans, lorsque la mairie a décidé de mettre fin aux montagnes de déchets générés par les touristes. Alors que l'île ne compte que 200 habitants à l'année, la fréquentation peut monter jusqu'à 8.000 personnes par jour en juillet et en août.

"Au début on se disait qu'en enlevant les poubelles, il y aurait encore plus de déchets partout" se souvient Antoine, restaurateur sur l'île. Mais finalement c'est efficace, je trouve que c'est plus propre maintenant". A son niveau aussi, il incite les visiteurs de l'île à réduire leurs déchets. "On sollicite les gens pour qu'ils repartent avec leur sandwich, sans prendre systématiquement une poche en plus".

Depuis deux ans, il n'y a plus de poubelle de ville dans les rues de l'île d'Aix. © Radio France - Sophia Berrada

Antoine admet tout de même : les entorses au règlement, ça arrive ! Quand des touristes lui rapportent un sac avec leurs détritus, ils acceptent souvent de le récupérer. "Mais on évite au maximum car ça nous fait beaucoup de déchets." nuance-t-il.

Le maire de l'île, Patrick Denaud, aussi constate combien les rues sont devenues plus propres. "En 2022, les bennes ont récolté 370 tonnes de déchets, c'est 40 de moins que l'année précédente, explique l'ancien reporter. Même s'il est difficile de savoir si c'est dû à cette seule mesure, le nombre de déchets diminue significativement sur l'île d'Aix."