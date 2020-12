La fromagerie l'Etoile du Vercors, propriété de Lactalis, a inauguré sa station d'épuration autonome

Les eaux usées de l'Etoile du Vercors (groupe Lactalis) ne seront plus déversées dans l'Isère. La fromagerie a inauguré sa station d'épuration autonome ce mardi 15 décembre. Emmanuel Besnier, président du conseil de surveillance de Lactalis, était présent, accompagné par Patrick de Guérines, Directeur Général des fromageries de l’Etoile, et Lionel Beffre, préfet de l'Isère. En revanche, les élus locaux n'étaient pas sur place. Le maire de Saint-Just-de-Claix, le président de l’intercommunalité, le conseiller départemental et la députée avaient décidé d'un commun accord de ne pas se rendre à cet événement.

Interrogé sur l'absence des élus locaux, Emmanuel Besnier a affirmé que c'était "dommage" et qu'il aurait souhaité qu'ils soient présents. Le président du conseil de surveillance de Lactalis s'est d'abord exprimé dans un discours avant de répondre aux questions des journalistes : "Si j'ai tenu à venir ici, c'est pour réaffirmer fortement l'engagement du groupe à continuer à se mobiliser pour réduire significativement son empreinte environnementale", a t-il déclaré. Il regrette que le dossier ait pris du retard : "Ça a été trop long mais aujourd'hui nous sommes heureux". Tous les propos ont été recueillis par Benoît Pavan, journaliste à l'AFP.

Une inauguration très contrôlée

Car l'inauguration s'est tenue en petit comité : vingt personnes étaient présentes selon le service de communication de Lactalis. Seulement trois médias ont été invités : Le Dauphiné Libéré, Terre Dauphinoise et l'AFP. France Bleu Isère et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas eu la possibilité de rentrer et d'échanger avec Lactalis. Il leur a seulement été possible d'interviewer le préfet dans la cour de la station d'épuration. L'entreprise a justifié ce choix par les raisons sanitaires actuellement en place sur le territoire national.

Un dossier qui traîne depuis 10 ans

Pour rappel, depuis que l'entreprise s'est installée sur le territoire en 1942, elle polluait la rivière. Les dernières années, la pollution était équivalente aux eaux usées d'une commune de 8 000 à 15 000 habitants en fonction de l'activité selon France Nature Environnement Isère.

En 2011, l'Etoile du Vercors avait été rachetée par Lactalis qui souhaite alors créer sa propre station d'épuration. Pourtant, de son côté l’intercommunalité propose au géant laitier de se rattacher à sa station intercommunale construite en 2000. Lactalis refuse. Quatre permis de construire lui sont refusés par Joël O'Baton, maire de Saint-Just-de-Claix. Il finit par céder en 2019 , date à laquelle Lactalis a été condamnée par le tribunal correctionnel de Grenoble pour "jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines" et "exploitation d'une installation classée sans respecter les mesures prescrites par arrêté pour la protection de l'environnement".