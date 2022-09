Une louve abattue à Longevilles-Mont-d'Or dans le Haut-Doubs

Les loups ne cessent de semer la zizanie dans le Haut-Doubs. Depuis quelques semaines, plusieurs attaques sont recensées dans le département. Ce mardi soir vers 22h40, un binôme de lieutenant de louveterie a abattu une louve à Longevilles-Mont-d'Or proche de la frontière suisse. Une meute de trois loups a été observée en position d'attaque sur un troupeau du GAEC de la commune. La nuit d'avant, déjà, la parcelle concernée avait été la proie des loups.

Ce tir de défense simple a pu être réalisé via l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 et via l'autorisation d'un arrêté préfectoral du 19 septembre 2022. Le chef de service de l'Office français de la biodiversité (OFB) a d'ailleurs confirmé que ces tirs ont été effectués dans les conditions requises par la réglementation, c'est-à-dire en cas d'attaque physique sur un troupeau présent dans une parcelle.

Le préfet du Doubs, Jean-François Colombet, rappelle d'ailleurs son souhait de trouver une stratégie d'équilibre entre les éleveurs de bovins et la présence des loups, espèce protégée, sur le département du Doubs afin qu'ils puissent cohabiter.

Pour rappel, le 16 septembre dernier, une centaine d'éleveurs de bovins se sont rassemblés à Mouthe dans le Haut-Doubs pour interpeller le préfet qui venait en visite, après qu'une vache ait été tuée par un canidé.