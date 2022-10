Une lozérienne assure avoir rencontré un loup au lieu-dit L'Hospitalet dans les Cévennes

La rencontre s'est passée ce jeudi 27 octobre vers 7h30 du matin sur la RD9 proche de la commune de Vébron en Lozère. L'animal a été filmé en plein milieu de la route par le passager. Les images ont ensuite été postées sur les réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Les images ont été partagées sur les réseaux

Pour le moment, l'Office National de la biodiversité (OFB) tente de contacter l'automobiliste pour recueillir son témoignage et enclencher une procédure de vérification. Grâce aux images récoltées, une expertise sera faite et d'ici une dizaine de jours, l'OFB pourra confirmer ou non si l'animal est bel et bien un loup.