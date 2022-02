Une luciole sud-américaine potentiellement invasive découverte dans les Pyrénées-Orientales

C'est un spectacle que l'on pourrait bientôt observer partout dans le département des Pyrénées-Orientales de juin à novembre : des dizaines de lucioles qui clignotent la nuit, certaines en l'air, d'autres sur le sol. Il s'agit de "Photinus signaticollis", une espèce originaire d'Amérique du Sud qui a fait son apparition en France très récemment.

Une équipe de scientifiques de plusieurs pays vient de publier ses recherches réalisées notamment dans le département des Pyrénées-Orientales, où la bestiole a été repérée pour la première fois en 2020.

"Des éclats de lumière" observés dans un jardin de Maureillas

C'est à Maureillas-las-Illas qu'elle a d'abord été observée à l'été 2020 par une habitante, Geneviève Laurent : "J'ai observé des petites lumières sur la pelouse, je me suis demandé ce que c'était. Il y en avait par terre et aussi en l'air. Ce sont comme des étincelles, des éclats de lumière", raconte-t-elle.

Cette espèce potentiellement invasive est apparue en premier en Espagne avant de migrer vers la France. - Lucas Ezequiel Rubio

Geneviève donne l'alerte à l'OVL, l'Observatoire des Vers luisants et des Lucioles, qui lui demande de procéder à des comptages et des observations. Des scientifiques se rendent alors chez elle pour approfondir les recherches et confirment qu'il s'agit bien de la luciole sud-américaine, une espèce nouvelle en France.

Une progression très rapide dans le département

D'après les premiers constats, il pourrait s'agir d'une espèce invasive car elle progresse très rapidement dans le territoire explique Dr Marcel Koken, chercheur au CNRS et spécialiste de la bioluminescence, qui dirige cette étude : "C'est un animal qui se déplace très vite. L'année dernière nous sommes retournés dans les Pyrénées-Orientales, et maintenant les lucioles sont dans tout le sud-est du département, de Banyuls jusqu'à Céret et au sud de Perpignan". Des études sont en cours pour évaluer l'impact de cette nouvelle espèce sur la biodiversité.

Les potentiels observateurs de l’espèce peuvent faire parvenir leurs relevés aux chercheurs en remplissant ce formulaire.