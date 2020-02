Une maison qui se lézarde progressivement dans l’intra-muros d’Avignon depuis cinq ans

Avignon, France

Nous sommes au 13 bis rue Velouterie où une maison de plus d'un siècle présente depuis cinq ans des lézardes qui se sont subitement accentuées depuis l'an dernier. Les quatre locataires ont fait une conférence de presse ce jeudi pour dénoncer les semaines qui passent malgré deux mises en demeure de la mairie. La maison a été placée en péril ordinaire par la ville après les conclusions du rapport d’un expert mandaté par le tribunal administratif de Nîmes. La mairie avait saisi le tribunal administratif le 27 novembre 2018. Le propriétaire a fait réaliser des travaux d’urgence dont la pose d’étais de soutènement. Il a mobilisé ensuite des entreprises pour trouver la source d'infiltrations qui sapent les fondations. Seulement le 8 janvier dernier nouvelle mise en demeure car la ville attendait le résultat d'études qui aurait défini la nature des travaux à engager. Le propriétaire se défend alors que les sociétés spécialisées dont Veolia ne trouve pas l'origine des infiltrations qui fragilise l'immeuble. Du coup une nouvelle mise en demeure plus ferme est envisagée par la ville car elle serait assortie d’un enclenchement de travaux d’office que le propriétaire devrait ensuite rembourser.

Des locataires aux abois et un propriétaire assujetti aux recherches menées par les sociétés spécialisées

Pendant ce temps les locataires sont inquiets de voir les fissures s’agrandir. Anne Weber, une des quatre locataires, s'étonne que le propriétaire n’entame pas immédiatement des travaux et regrette qu’ils ne soient pas vraiment tenus au courant. Or Gérard bouteiller se défend à notre micro : « Chaque fois qu’une entreprise vient, et cela s’est produit plusieurs fois, ils sont informés et on est ensemble devant l’entrée et on discute les uns avec les autres. Moi je n’ai rien à cacher. Tout le monde se protège en disant vous êtes en péril ordinaire, faites les travaux, il faut que ça soit fait dans le mois qui suit. On ne peut pas faire cela comme ça. C’est des travaux qui coûtent plusieurs dizaine de milliers d’euros voire plus. Et puis les entreprises ne s’engagent pas parce qu’il faut qu’il y ait un résultat. S’ils font le boulot il faut qu’il serve à quelque chose. Et eux ils ne veulent pas s’engager, c’est ce qu’ils m’ont dit, tant qu’ils ne sauront pas d’où vient le problème d’infiltration d’eau. Donc Véolia va revenir pour passer dans les égouts afin d’essayer de trouver la descente générale de l’immeuble. »

Anne Weber, une des quatre locataires qui s'en prend au propriétaire Copier

Le propriétaire, Gérard Bouteiller, se veut transparent et se défend d'informer tous les locataires Copier

Jean Marc Bluy, adjoint à la prévention/protection contre les risques majeurs et technologiques et Laurence Lefèvre, adjointe deleguée notamment au centre ville entendent lancer une troisième mise en demeure Copier

La maison du 13 bis rue Velouterie à Avignon © Radio France - JM le Ray

Des étais de soutènement ont été placées dans l'entrée © Radio France - JM Le Ray