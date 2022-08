Un appel à manifestation après des débordements d'eaux usées de la station d'épuration de Carnac

Capture d'écran d'une vidéo montrant une eau trouble et brunie au large de Carnac

L'eau est trouble, brunie, sur une vidéo tournée à la sortie de l'émissaire de la STEP de Carnac lundi 8 août. À plusieurs reprises ces derniers jours, des débordements de la station d'épuration de Carnac (Morbihan) ont eu lieu. Une manifestation va se tenir mercredi 10 août à partir de 15 heures sur la grande plage de Carnac. La Fédération conchylicole, l'association Eaux et Rivières de Bretagne, les syndicats ostréicoles d'Etel, de Carnac, des deux rivières et de la rivière d'Auray ainsi que les associations environnementales du secteur de la Trinité-sur-mer vont sensibiliser les vacanciers et comptent alerter les pouvoirs publics de la situation.

Des tuyaux de la station d'évacuation sont obstrués ce qui provoque des débordements. Les eaux usées s'écoulent jusque dans la mer, où plusieurs personnes s'y baignent en cette période estivale.