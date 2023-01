Une manifestation contre la ZFE à Marseille

Ils étaient une trentaine rassemblés place Bernard Cadenat à Marseille ce samedi matin. La France Insoumise organisait une manifestation pour protester contre la zone de faible émission (ZFE) dans certains quartiers marseillais. Plusieurs députés LFI étaient présents ce samedi.

"Une zone à forte exclusion"

Parmi eux, Manuel Bompard, député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône. "Il ne s'agit pas de dire que nous sommes opposé au principe d'une ZFE, bien évidemment nous sommes favorable à toutes les mesures qui permettent de réduire la pollution. La difficulté à Marseille, c'est que nous avons une ZFE ici qui inclus les quartiers les plus pauvres de la ville, de France, voir même d'Europe."

Pour le député France Insoumise - Nupes, il faut des conditions avant de mettre en place une telle mesure : " Une zone à faible émission c'est bien, une zone à forte exclusion, c'est moins bien. Cette ZFE elle doit être suspendu tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas réunies. D'abord le développement des transports en commun, mais aussi de véritable mesures d'accompagnements au changement de véhicule."

"La ZFE, du green washing"

"Beaucoup dépendent de leur voiture pour le travail, la ZFE pénalise les plus pauvres, insiste Valérie, une militante LFI. Il n'y a pas d'alternatives à la voiture : Si avant de mettre en place la ZFE on avait mis en place plus de transports en commun, notamment dans les quartiers Nords ou bien des transports gratuits ou des pistes cyclables, là on aurait eu une écologie populaire et sociale. Actuellement, la ZFE relève du green washing et les premières victimes seront les habitants des quartiers populaires"

Les militants ont profité du rassemblement pour lancer une pétition pour réclamer la gratuité des transports en commun dans la métropole Aix-Marseille.