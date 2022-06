Une manifestation contre les pollutions à Marseille a réuni plus d'une centaine de personnes

À l'appel d'une dizaine d'associations, environ 150 personnes se sont réunies pour dire non aux pollutions en tout genre à Marseille ce samedi. À côté de l'Hôtel de Ville, en début d'après-midi, pancarte "respirer tue" à la main, ils demandent des actions politiques claires pour lutter contre la mauvaise qualité de l'air autour de la ville.

Ces manifestants se sont allongés sur le sol de la Place Bargemon pour faire un "die -in". Vêtus de noir et parfois équipés de masques à gaz, comme inerte sur le sol pour illustrer les effets mortels de la pollution de l'air. Marseille dépasse très largement les limites réglementaires en matière d'émission de dioxyde d'azote selon l'Agence européenne de l'environnement,

Parmi les manifestants, certains demandent l'arrêt des croisières à Marseille. © Radio France - Julie Gasco

Autour de la rade de Marseille, les émissions d'oxydes d'azote d'origine maritime ont dépassé les émissions routières, selon l'organisme AtmoSud. Certains habitants des quartiers Nord, face aux bateaux de croisière, n'en peuvent tout simplement plus. Michelle n'ose plus ouvrir sa fenêtre depuis la falaise de Mourpiane : "ça veut dire que quand on respire, ça nous tue. _Il y a des jours, je ne peux pas rester chez moi_, il faut que je parte. Le matin quand j’ouvre mais fenêtre pour aérer je ne sais si je dois ouvrir ou fermer, si c'est plus chargé en particules fines ...."

Certains habitants demandent que les quais soient électrifiés, pour éviter que les bateaux n'aient à garder le moteur allumé pour les faire fonctionner à quai. © Radio France - Julie Gasco

L' association Stop-Croisières tout juste créée demande des études claires sur l'importance de la pollution a Marseille, mais aussi sur ses effets. Le collectif souhaite aussi l'arrêt des croisières, et l'électrification du port, pour éviter que les bateaux n'aient à garder le moteur allumé pour le faire fonctionner à quai.

L'adjoint en charge de l'économie à la ville de Marseille, Laurent Lhardit, affirme qu'il fera tout pour réguler ces croisières. Il affirme son soutien à l'action du collectif Stop-Croisières et estime "totalement bidons" les chiffres avancés par le secteur des croisières qui affirme créer à Marseille 2 500 emplois induits et 375 millions d'euros de retombées économiques.