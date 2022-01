Une mèche de cheveux pour sensibiliser aux perturbateurs endocriniens à Châteauroux Métropole

Ils sont présents partout autour de nous : dans le sol, les produits cosmétiques, dans les produits d'entretien ou bien encore dans les produits que l'on utilise pour jardiner ou pour l'agriculture. Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d'une expérience menée à Châteauroux Métropole. Employés et élus ont été invités à donner des cheveux pour tester la présence de ces substances nocives pour notre santé. Cette expérience de bio-monitoring fait partie d'un projet mené via le contrat local de santé et qui a pour but de sensibiliser les élus et la population à cette problématique.

Trois centimètres de cheveux contiennent trois à quatre mois de votre vie

C'est un geste qui prend quelques secondes : un petit coup de ciseaux pour prélever trois centimètres de cheveux. À l'intérieur, un condensé de votre vie sur les trois à quatre derniers mois et surtout de votre exposition à différentes substances. Isabelle Roger, qui travaille à Châteauroux Métropole a décidé de participer, et espère, peut-être avoir des réponses sur des problèmes de santé : "Moi j'habite à la campagne, j'ai eu des gros soucis avec des champs qui touchent ma propriété et où on a utilisé beaucoup de pesticides". Elle est venue avec une amie, Fanny Jolie, elle aussi employée à la métropole. " On n'a pas la même alimentation, on n'a pas le même environnement" explique cette dernière, "en fait on est à la campagne toutes les deux mais nous on a des terres agricoles animales. On n'a pas de culture, on n'a pas tout ces pesticides, donc cela peut être un bon comparatif".

35 élus et employés de Châteauroux Métropole ont donné une mèche de cheveux pour y tester la présence de perturbateurs endocriniens. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"Les perturbateurs endocriniens sont très présents dans notre environnement immédiat" (Josselin Pibouleau, CPAM de l'Indre)

On peut toutefois être surpris du résultat, parfois des personnes faisant très attention dans leur vie quotidienne et s'imaginant peu exposées se retrouvent avec des taux très importants selon le directeur de la CPAM de l'Indre, Josselin Pibouleau qui a également participé. L'objectif de cette expérience est d'analyser l'exposition aux perturbateurs endocriniens et plus particulièrement aux phtalates. "ils peuvent avoir un impact très néfaste sur la santé, notamment au cours de périodes bien ciblées de l'existence, en particulier la grossesse et la petite enfance" explique-t-il tout en précisant : _"les phtalates, vous en avez un peu partout. Vous avez une première source qui va parler à tout le monde : les sols en PVC que l'on trouve beaucoup en collectivité ou en appartement. C'est aussi très très employé dans beaucoup de cosmétiques, les produits ménagers". _Le directeur de la CPAM de l'Indre conclut : "ils sont très présents dans notre environnement immédiat !"

Sensibiliser aux perturbateurs endocriniens

Au total 35 mèches ont été collectées, la grande majorité des participants sont des élus de la métropole. L'idée c'est de les sensibiliser pour qu'ils sensibilisent à leur tour leurs administrés sur cette problématique. Ainsi, cette expérience fait partie d'un projet plus vaste sur la question des perturbateurs endocriniens. "Il y aura un temps d'échange sur le sujet avec la cheffe de la transition écologique de la CPAM, et puis avec une consultante de l'agence Itawa que l'on va solliciter pour des cycles de formations pour les acteurs de la petite enfance et de la commande publique" précise Corinne Bordin-Lherpinière, la coordinatrice du contrat local de santé de Châteauroux Métropole.

Les résultats seront rendus le 24 février 2022 en présence de membres du réseau Santé Environnement et de Pascal Vaudin enseignant-chercheur à la faculté de Tours. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les résultats du bio-monitoring seront eux rendus le 24 février en présence de membres du Réseau Environnement Santé, avec le concours duquel est menée cette expérience. Lors des résultats, Pascal Vaudin, enseignant-chercheur à la faculté de Tours donnera également une conférence sur les perturbateurs endocriniens.