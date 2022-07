Une méga bassine bientôt dans le Cher ?

Ce collectif qui regroupe notamment la confédération paysanne et l'association de veille environnementale du Cher (AVEC) mais aussi Génération Ecologie, se dit prêt à réagir et organisera une action sur le terrain si le projet aboutissait... Ces retenues d'eau pompent dans les nappes phréatiques pour pouvoir irriguer les cultures l'été, et peuvent mettre à mal les réserves, selon le collectif. Bassines Non Merci tient plus que jamais à tenir son rôle de vigie pour ne pas laisser n'importe quoi se faire. Pour Catherine Menguy, secrétaire de Génération Ecologie dans le Cher, ces méga bassines ne doivent pas voir le jour dans le Berry : " Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas un jour une méga bassine dans le Berry. Un projet existe aux confins des deux départements du Cher et de l'Indre et pourrait aboutir en 2023. C'est une menace pour les nappes phréatiques et surtout cela ne fonctionne pas. C'est une fuite en avant puisque dans le Poitou, ils ont commencé par des petites bassines et aujourd'hui ils en construisent des toujours plus grandes. On a signé l'appel No Bassaran, pas une bassine de plus. Effectivement, on sera vigilant. On attaquera autant qu'on peut en justice et on fera une manifestation sur place de façon à montrer notre désaccord avec ce système qui ne profite qu'à une minorité d'agriculteurs alors que l'eau est à tous. "

Les militants du Cher ont signé l'appel No Bassaran © Radio France - Michel Benoit

Le collectif Bassine Non Merci estime que le citoyen n'est pas assez informé du risque que représentent ces bassines : " Ces retenues d'eau puisent dans les nappes phréatiques et mettent en danger les réserves. " estime Daniel Déprez, président d'AVEC (Association de Veille Environnementale du Cher). " Ces bassines perturbent le cycle de l'eau et mettent en danger notre avenir. Ce qui n'empêche pas les pouvoirs publics de les subventionner. Il faut expliquer à la population que ce n'est pas la bonne solution. On peut comprendre qu'il faille faire des retenues d'eau mais sans puiser dans les nappes. Tout cela pour cultiver du maïs alors qu'il est possible de faire autrement. Il faut redonner au sol son rôle d'éponge. Cela passe par la plantation de haies et par le fait de remettre du carbone dans la terre. Autrefois, on épandait le fumier après la récolte mais aujourd'hui, les animaux sont sur caillebotis et il n'y a plus de paille. On veut être à l'affût et convaincre les gens que ce n'est pas le bon système. " Trois bassines de moins d'un hectares ont été créées depuis deux ans dans le Cher à Lazenay et à Baugy