Une météo des forêts sera diffusée tous les jours cet été pour mieux prévenir les incendies

C'est une mesure que le président de la République Emmanuel Macron avait annoncée en octobre dernier : la création d'une météo des forêts pour mieux prévenir les incendies. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a donné plus de précisions sur la mesure ce mardi.

Ces cartes seront diffusées tous les jours par Météo France à partir du 1er juin prochain et au moins jusqu'à fin septembre. Elles comporteront un code couleur : vert pour un risque d'incendie faible, jaune pour un risque modéré, rouge : risque élevé et noir : très élevé. Météo France élaborera ces bulletins en collaboration avec l'Office national des forêts, l'ONF, en s'appuyant sur plusieurs paramètres : l'état de sécheresse de la végétation notamment mais aussi les températures, le vent et l'humidité de l'air.

90% des incendies sont d'origine humaine

L'objectif est de mettre les Français en garde, de leur faire mieux comprendre pourquoi une balade en forêt est interdite dans certaines zones par exemple. C'est aussi une manière d'attirer leur attention sur tous ces petits gestes malheureux qui peuvent déclencher un incendie : un mégot mal éteint, des étincelles produites par un engin agricole ou de bricolage, ou lors d'un barbecue.

Comme le ministre de la Transition écologique le rappelle : "90% des incendies sont d'origine humaine et plus de la moitié proviennent" de ces petits gestes. L'été dernier, 72 000 hectares sont partis en fumée dont 60 000 hectares de forê, notamment en Gironde mais aussi en Bretagne.