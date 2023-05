Une meute d'orques s'en prend au gouvernail d'un voilier au sud de l'Espagne

"On a vu débarquer une vingtaine d'orques. Le groupe s'est scindé en deux. Huit à dix d'entre eux ont commencé à attaquer systématiquement notre gouvernail." Le skipper Sébastien Destremau, un navigateur qui a participé à deux reprises au Vendée Globe, raconte que l'incident a duré 55 minutes ce lundi, au Cap de Trafalgar, au sud de l'Espagne. Les orques donnaient des coups de boutoir. Le Lancelot, un Dufour 500, était très secoué malgré ses 15 tonnes, "comme une coquille de noix."

Le skipper a remis le moteur et tourné en rond

Conformément à la procédure recommandée en cas d'attaque, le skipper a mis le bateau à l'arrêt en affaissant les voiles, mais il dit qu'après cette expérience, il n'est pas du tout convaincu qu'arrêter le navire soit la bonne stratégie. "Au bout de 20 minutes, j'ai remis le moteur. J'ai avancé et reculé en fonction des orques pour les empêcher d'approcher le gouvernail. Cette stratégie a posé question dans l'équipage, car on avait peur de les énerver encore plus. Puis, comme les orques n'en démordaient pas, j'ai commencé à faire des ronds très serrés, avec la barre à fond. Et au bout de quelques minutes, ils sont partis. Mais j'ignore si c'est cette manœuvre qui a été utile ou s'ils seraient partis de toute façon. Je ne parle pas "Orque" ! Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur leur territoire."

Le safran endommagé

Le voilier, immatriculé à La Rochelle, est en convoyage de Toulon, en Méditerranée, à Pornic en Loire-Atlantique. Pour vérifier le safran endommagé par les orques, l'équipage fait escale à Cadix en Espagne avant de reprendre la mer. Sébastien Destremau s'est retourné un doigt pendant une manœuvre, mais dans l'ensemble, l'équipage est sain et sauf.