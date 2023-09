« Une mine de lithium en Lozère, oui… mais pour faire quoi ? »

Y aura-t-il, à moyen terme, une mine de lithium en Lozère ? Dans le département, les habitants en ont sous les pieds. Mieux, le gouvernement veut exploiter ce minerai pour une raison : être moins dépendant aux énergies fossiles et démocratiser la voiture électrique, présentée comme l’alternative au véhicule thermique.

ⓘ Publicité

Il se fait qu’en Lozère, une mine a déjà été exploitée jusque dans les années soixante. Celle de La Chaumette, située à une quarantaine de minutes en voiture de Mende, à Rimeize. Mais là-bas, le maire s’oppose à une éventuelle réouverture du site . Reste qu’il en reste une trentaine d’autres en France, potentiellement exploitable.

« La vraie question à poser, c’est du lithium pour faire quoi, interroge Olivier Gourbinot. Si c’est pour faire des voitures qui pèsent plusieurs tonnes et que les Français moyens ne peuvent pas s’acheter, ce n’est pas pertinent. Surtout qu’il faudrait, à côté de ça, développer la production d’électricité », analyse le juriste à France nature environnement.

Une réforme du code minier en cours

En clair et pour faire simple, l’équation est la suivante : est-ce bien pertinent de faire des gros trous dans le sol pour des batteries de voitures très chères et pas toujours avantageuse du point de vue de l’emprunte carbone ? L’autre question soulevée par cette volonté gouvernementale est la suivante : dans quelle condition se ferait cette exploitation ?

« Jusqu’en 2021, il y avait un code minier qui était obsolète. Une réforme a été entreprise, mais elle n’est pas complètement mise en œuvre. Il faut voir maintenant, sur des projets concrets, comme elle sera mise en œuvre, pour protéger l’Environnement et l’intérêt des populations locales », souligne Olivier Gourbinot.

En effet, l’exploitation du lithium est très énergivore. « On ne le trouve pas dans le sol comme on trouve de l’or ou du cuivre. On le trouve toujours en forme de sels, et c’est ça qui le rend difficile à extraire », reconnaît sur France Bleu Gard Lozère Miguel Lopez Ferber, professeur à l’école des mines d’Alès et spécialiste du sujet. Selon lui, il est possible d’extraire le lithium en limitant les risques pour l’Environnement. « En France, dit-il, il y a des procédures d’analyses d’impacts et on cherche toujours la meilleure technique disponible. »