Une mini forêt plantée au cœur de Saint-Etienne du Rouvray

"J'aime bien mettre les mains sous la crasse !", s'exclame Malia. La fillette et son père sont venus en ce samedi matin planter des arbres à Saint-Etienne du Rouvray. Une mini forêt est en cours de plantation au cœur du quartier populaire du Bic Auber. Près de 6.000 plants sont mis en terre sur 1.500m² de terrain et la plantation est participative. Alors que la COP26 s'achève, c'est pour Thomas, le papa, un geste écocitoyen : "C'est important de montrer à nos enfants comment prendre soin de la planète. Chacun à son échelle finalement, on essaie de faire ce qu'on peut et de participer dès qu'on a l'occasion."

C'est une mini-forêt, aux maxi vertus : elle apporte de la biodiversité, avec le retour d'oiseaux et d'insectes pollinisateurs qui vont venir s'y nicher, elle offre de la fraîcheur l'été aux habitants et elle absorbe les bruits de ville. Il n'en existerait que trois actuellement en France, le projet à Saint-Etienne du Rouvray est porté par le bailleur social Habitat 76 : "L'intérêt, c'est de ramener en plein centre d'une ville un petit poumon de verdure selon la technique d'un Japonais, Miyawaki, en plantant des arbres très serrés - qui vont donc pousser beaucoup plus vite - et d'ici 3-4 ans on verra ici une mini-forêt", explique Tanguy Hammeuw, le directeur de territoire.

Le pépiniériste Jean Paul Dupuis assure que dans les deux ans certains arbres feront déjà 2 mètres de hauteur. © Radio France - Anne Bertrand

C'est un pépiniériste de la métropole qui a été choisi pour mener le projet. Jean Paul Dupuis, de Saint-André sur Cailly, a évidemment choisi des plants locaux : "Quand Habitat 76 nous a demandé d'étudier le projet, la première chose que l'on a faite c'est d'aller voir la végétation spontanée dans la forêt du Rouvray. On a inventorié tout ça et on a reproposé la même chose." On trouvera donc dans cette mini-forêt pins sylvestres, chênes rouvres, bouleaux, châtaigniers, houx, noisetiers, chèvrefeuille et genêts.

Le pépiniériste s'est juste permis une liberté : "L'idée est de proposer des petits fruits, avec des cassissiers, framboisiers, pruneliers, amélanchiers... On peut espérer que les gens viennent grignoter les fruits en été, ça permettra aussi de créer des lieux de rencontres un peu différents de ce qu'il y avait pour l'instant." En attendant, les riverains, invités à planter des arbres, se font rares mais Jean-Luc Rivault, représentant des locataires d'Habitat 76 à Saint-Etienne du Rouvray, est certain qu'ils s'approprieront vite cette mini-forêt : "Les gens ici ne sont pas en nombre mais ils nous observent. On l'a vu sur les jardins partagés, ils viennent quand on n'est plus là et ils regardent."

Emma et Célia, les deux collégiennes, mettent avec plaisir les mains à la terre. © Radio France - Anne Bertrand

Deux adolescentes du collège voisin sont venues, elles, mettre les mains à la terre. Célia a déjà planté des arbres mercredi dernier avec sa classe et elle a entraîné avec elle cette fois-ci sa copine Emma : "Ça m'a donné envie de revenir parce qu'avec toutes les forêts qu'ils sont en train de couper dans le monde, ça me fait plaisir de replanter des arbres". Les deux jeunes filles ont entendu parler en classe de la déforestation massive, Emma aimerait que les dirigeants présents à la COP26 prennent conscience de l'urgence climatique : "J'espère qu'ils vont arrêter de retirer les arbres et qu'ils vont en replanter plus encore dans le futur." Espérons qu'Emma soit entendue, une centaine de pays - dont la France - se sont engagés lors de cette COP26 à mettre fin à la déforestation d'ici 2030. En attendant, Emma et Célia, aujourd'hui en 6ème, regarderont pousser leurs arbres : "Jusqu'en 3ème, on viendra en cours de SVT les mesurer pour voir comment ils ont grandi."