Une motion du conseil départemental des Deux-Sèvres après les violences de Sainte-Soline

Les bassines ont occupé une bonne partie des débats de la séance publique du conseil départemental des Deux-Sèvres ce lundi 3 avril. Une motion a été votée pour condamner "les débordements d'une minorité violente" survenus à Sainte-Soline le 25 mars . Et appeler au dialogue et à l'apaisement, "que toutes les parties prenantes et démocratiques se retrouvent à nouveau autour du protocole", dit cette motion. Ce protocole signé en 2018 prévoit que la construction des 16 réserves pour l'irrigation agricole s'accompagne d'engagements sur l'évolution des pratiques. Il a depuis été quitté par la plupart des associations environnementales ou encore la députée Delphine Batho.

"Les Deux-Sèvres sont une terre de consensus et de dialogue"

"Le territoire des Deux-Sèvres ne peut se résigner à être le champ de bataille des extrémistes radicaux en quête de sensations fortes fortes et d'expression de haine et de rejet. Les Deux-Sèvres sont une terre de consensus et de dialogue", insiste Coralie Denoues, la présidente du conseil départemental dans son propos liminaire. Les prises de parole, nombreuses, durent plus d'une heure. "Nous sommes dans un Etat de droit. Le protocole a été signé. Il n'a jamais été à ma connaissance annulé par un tribunal", rappelle Gilbert Favreau, également sénateur. "Nous avons la confiance des citoyens pour les représenter. Aujourd'hui, ce que nous partageons est remis en cause par ceux qui veulent imposer leurs vues par la violence, par ceux qui confondent débats et coups d'éclats", déplore Thierry Devautour élu de la majorité et maire d'Echiré.

"Je suis élu depuis bientôt 40 ans et je trouve que le respect des élus est en train de se dégrader de plus en plus", s'inquiète de son côté Didier Gaillard, conseiller chargé de l'agriculture au Département et maire de Ménigoute. "Encore un exemple, lundi soir nous étions en réunion à Vasles avec des sénateurs. En sortant des voitures avaient été vandalisées pourquoi comment par qui ? Je crois que les élus ont aussi leur part de responsabilité. Je pense que des élus ne respectent pas les lois de la République. Le terrain mis à disposition pour le camping à Vanzay est à un adjoint à un maire".

L'opposition demande un moratoire

L'opposition de gauche au département n'a pas pris part au vote de la motion. "S'insurger contre les violences bien sûr mais il faut aussi faire avancer les choses, c'est-à-dire faire une pause", estime la conseillère départementale Elodie Truong. Dorick Barillot, co-président du groupe d'opposition appelle aussi à un moratoire. "Il faut s'attaquer à la racine du problème, remettre les choses sur la table", assure-t-il. "L'Etat a réuni tous les acteurs, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas concerté. C'est ahurissant qu'on remette en cause ce protocole. Encore un moratoire ? On ne peut pas avancer en France aujourd'hui ? Ça me fait bondir", lance François Gingreau, de la majorité.

Par ailleurs, une tribune lancée par le conseil départemental et l'association des maires des Deux-Sèvres pour demander l'arrêt des violences et la restauration du dialogue a été signée par plus de 430 élus du département.