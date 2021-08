Une naissance exceptionnelle d'un bouquetin d'Afghanistan à la réserve zoologique de la Haute-Touche

Carnet rose à la réserve zoologique de la Haute-Touche. Le parc animalier dans le département de l'Indre annonce la naissance d'un petit mâle markhor, un bouquetin d'Afghanistan. Une naissance particulièrement attendue dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. L'insémination artificielle s'est faite en collaboration entre le laboratoire de la Haute-Touche et le zoo d'Helsinki. Au total, trois femelles ont été inséminées et il y a eu une naissance.

"Cette naissance représente de nombreuses promesses pour la gestion des programmes de conservation", indique le site dans un communiqué de presse. Et pour cause, le markhor est une espèce en raréfaction. Les techniques de congélation de semence et d'insémination "permettront le stockage patrimonial de la génétique de précieux géniteurs", est-il également indiqué.