Une naissance historique de cigognes blanches dans le Doubs

Au printemps dernier, deux cigogneaux ont vu le jour dans le village d'Allenjoie, dans le Doubs. Cette naissance historique pour le département est le résultat d'une collaboration entre la LPO Franche-Comté, la mairie et Enedis. L'envol des deux "bébés", devenus grands, est imminent.

C'est le carnet rose du jour. Un couple de cigognes a donné naissance à deux petits. Jusque là rien d'extraordinaire, sauf que l'événement a eu lieu dans le Doubs, et que c'est une première pour le département. Les cigogneaux sont nés, au printemps dernier, dans le petit village d'Allenjoie, près de Montbéliard. Depuis, les petits ont grandi, et sont en salle d'embarquement pour leur envol. Cette première reproduction a été possible grâce à un partenariat entre la LPO, la Ligue de Protection des Animaux, ENEDIS et la mairie d'Allenjoie conclu il y a deux ans, par l'installation d'un mât de nidification au coeur du village.

Deux ans d'attente avant la naissance

Et il a fallu attendre deux ans avant que le mât de 8 mètres de haut érigé au coeur du village d'Allenjoie ne soit enfin apprivoisé par un couple de cigognes "Ce mât a été installé avec une plate-forme artificielle pour faire croire à un nid, mais cela a mis deux ans avant qu'un couple ne s'installe pour de bon, et qu'une couvaison porte enfin ses fruits au printemps dernier" explique Dominique Delfino de la LPO du Nord Franche-Comté. Depuis, les deux cigogneaux grandissent à vue d'oeil et ravissent les habitants du village.

"Ces cigognes ont été un peu adoptés par la population" - Jean Fried, maire d'Allenjoie

Les cigogneaux font la fierté des habitants d'Allenjoie "Comme le mât où le nid est installé est placé juste à côté d'une aire de jeux, les enfants profitent du spectacle tous les jours, et voient les oiseaux grandir à vue d'oeil" avance Jean Fried, le maire de la commune. "Ils ne sont plus vraiment des bébés d'ailleurs, et sont prêts à prendre leur envol dans les jours à venir" précise Dominique Delfino.

L'un des deux cigogneaux déploie ses ailes, leur envol ne devrait plus tarder selon la LPO du Nord Franche-Comté © Radio France - Hervé Blanchard

Une première nidification qui en appelle d'autres

Pour le spécialiste de la LPO, cette première naissance de cigognes dans le département du Doubs doit en encourager d'autres "On espère bien que le couple va revenir l'année prochaine pour une nouvelle couvaison. Les oiseaux sont en pleine expansion, c'est une espèce qui augmente et donc celle des cigognes retrouve quelque part ses terres d'origine et s'implante durablement sur notre région." C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le Territoire de Belfort voisin, précurseur en la matière, où "déjà une trentaine de couples s'est installé dans les communes de Brebotte, Autrechêne ou encore Bourogne" rappelle Dominique Delfino.

Un prénom à trouver avant un envol imminent

En attendant, le maire d'Allenjoie devrait demander aux habitants du village de choisir un petit nom aux deux cigogneaux. Mais il va falloir faire vite, leur envol ne devrait plus tarder "On a une caméra de surveillance de l'atelier communale placée juste en face du nid, pour l'instant je n'ai pas assisté à un envol" fait remarquer Jean Fried, très heureux de l'installation de cette famille de cigognes dans son village "mais Allenjoie, (dont l'emblème est un aigle), n'a pas vocation à devenir le village des cigognes" conclut l'édile.

Pour plus d'infos et de photos sur les cigognes d'Allenjoie, cliquer sur ce lien https://www.allenjoie.fr/2020/06/09/cigognes-compte-rendu-dun-passionne/