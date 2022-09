"Une naissance, un arbre", comment ça marche?

La ville de Grasse (Alpes-Maritimes) a décidé de planter un arbre pour chacune des 500 naissances par an. Une naissance = un arbre dans le but de constituer une micro-forêt urbaine et de lutter contre le réchauffement climatique. L'opération devrait être renouvelée chaque année.