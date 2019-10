Le canal de Reims pollué au gazole : la circulation des bateaux interrompue

Reims, France

La capitainerie de Reims (Marne) a découvert une nappe de pollution vers 15 heures, sur le Canal de la Marne à l'Aisne. Elle a été alertée par une forte odeur et une tâche sombre à la surface. Elle se situe à hauteur du centre des congrès et s'étend jusqu'au vieux port. Une dizaine de pompiers, des plongeurs et des policiers sont mobilisés.

L'origine de la pollution encore inconnue

Reste à identifier la source de cette pollution et l'éliminer. Des barrages filtrants et des produits absorbants sont utilisés pour limiter la propagation de la nappe d'hydrocarbures. Plusieurs scénarios sont envisagés : un véhicule tombé dans le canal, un bateau qui aurait perdu du carburant ou un bidon d'essence ?

L'intervention des pompiers pourrait encore durer plusieurs heures. La circulation des bateaux est interrompue, elle devrait reprendre demain matin.