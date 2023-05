Une nouvelle centrale photovoltaïque a Domène pour la coopérative Énerg'y citoyenne

C'est la preuve que le politique n'est pas complètement démuni face aux forces économiques. La coopérative Énerg'y citoyenne et Grenoble Alpes Métropole, accompagné des promoteur et techniciens, viennent d'inaugurer à Domène, dans la banlieue grenobloise, une installation de panneaux solaires qui est "la première à être équipée grâce aux obligations du PLUi pour les constructions neuves". C'est aussi la 23e installation de la coopérative et la plus importante en taille : 910 mètres carrés et capable de produire l'équivalent de la consommation de 90 foyers. Les panneaux sont sur le toit de l'Espace Colombiers, de nouveaux bâtiments à usage d'entreprises.

Le plan local d'urbanisme comme outil de la transition énergétique

En 2019 Grenoble Alpes Métropole a adopté un plan local d'urbanisme "intercommunal", qui prévoit que toute construction d'immeuble ou parking neuf de plus de 1 000 mètres carrés doit désormais, dans les 49 communes de la collectivité, produire des énergies renouvelables. Des dispositions nécessaires, selon les élus, pour atteindre l'objectif de 30% de la consommation globale issue d'énergies renouvelables en 2030, là où elle était de 18% en 2019. Le PLU intercommunal devient une "arme" environnementale. "Un règlement d'urbanisme, se félicite Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole, contient tous les ingrédients qui permettent d'aller vers cette société post-carbone. Et vous voyez ça marche !". Et selon le président de la métropole ça ne fait pas fuir les promoteurs. "Les règlements ne freinent jamais. Tous les promoteurs vous le diront, en fait ce qu'ils veulent c'est un règlement qui soit clair et posé. Qui ne change pas toutes les 3 minutes."

L'espace Colombier à Domène, dont la toiture a été quasi entièrement recouverte de panneaux photovoltaïques © Radio France - Laurent Gallien

Un accélérateur, plus qu'un déclencheur

Le texte "n'est pas un déclencheur, explique de son côté Julien Robillard, président de Énerg'y citoyenne, mais c'est clairement un facteur d'accélération". Depuis que le texte est là en tout cas les promoteurs se rapprochent de plus en plus des acteurs, dont Énerg'y citoyenne, pour faire face à leurs obligations de la meilleure manière possible. Et c'est bien là que Julien Robillard et Énerg'y citoyenne pensent avoir un rôle à jouer. "Les promoteurs, explique le président de la coopérative, peuvent s'emparer du texte de manière différente [...] voire faire naître des réalisations qui seraient des contre-références, avec des panneaux au nord, ou des panneaux non raccordées au réseau".