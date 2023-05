Une nouvelle chaufferie alimentée par du bois de récupération inaugurée à Reims

Il s'agit du plus grand projet de chaufferie bas carbone du Grand Est et l'un des plus importants de France. La Présidente du Grand Reims Catherine Vautrin et Yann Rolland, Directeur général délégué Engie Solutions ont inauguré ce mardi 16 mai la nouvelle extension de la chaufferie urbaine du Grand Reims, dans le quartier Croix-Rouge.

Ce bâtiment flambant neuf est chargé de brûler du bois de récupération, appelé Bois B, issu généralement des vieux meubles ou des chantiers. Jusqu'ici, ces matériaux n'étaient pas traités. Cette nouvelle chaufferie, construite en un peu plus d'un an, s'ajoute en effet aux deux autres sources de production du site rémois : la chaufferie biomasse, qui brûle du Bois A (bois de plaquette non-traité) et l'Unité de valorisation énergétique, qui traite les déchets du territoire.

90% d'énergies renouvelables

Depuis le 14 février 2023, date officielle du lancement de cette chaufferie Bois B, la chaleur produite et injectée dans le réseau rémois est issue à 90% d'énergies renouvelables et de récupération locale, contre 60% avant. Cette énergie profite également à un plus grand nombre d'habitants : le réseau de chaleur du Grand Reims fournit chauffage et eau chaude à l'équivalent de 20.000 logements sur le territoire (dont le CHU de Reims). Le quartier Châtillons a été raccordé à la chaufferie en fin d'année 2022.

Mais peut-on aller encore plus loin ? C'est la question que se pose la Présidente du Grand Reims qui aimerait élargir ce réseau de chaleur au monde rural : "C'est quelque chose qui m'importe beaucoup, précise Catherine Vautrin. La communauté urbaine, c'est 143 communes, dont 111 de moins de 1.000 habitants dans lesquelles beaucoup d'habitants se chauffent au fioul. Il faut les aider."

L'investissement pour la nouvelle chaufferie Bois B est porté par Engie, l'exploitant du site, et par l'Ademe, l'agence de la transition écologique à hauteur de 19,8 millions d'euros.