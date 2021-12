Une nouvelle concertation en janvier pour "amender" le projet Amédée-Saint-Germain de Bordeaux Euratlantique

Le collectif Amédée Sacré-Coeur n'aura finalement réussi à se faire entendre qu'à moitié. Il a annoncé dimanche 5 décembre que la direction de Bordeaux Euratlantique ne comptait pas arrêter le programme Amédée-Saint-Germain. Ces riverains demandent depuis bientôt un an l'abandon de ce projet, qui prévoit la construction de nombreux nouveaux logements et bureaux dans le quartier de la gare Saint-Jean. Le maire lui-même, l'écolo Pierre Hurmic, avait demandé en avril l'arrêt du programme dans le quartier Amédée-Saint-Germain. Mais l'établissement public d'aménagement (EPA) "a déjà pris des engagements", annonce l'un des membres du collectif. "En gros, il va y avoir une tour de bureaux qui doit être construite."

Toujours pas de projet de parc

La direction de Bordeaux Euratlantique a en revanche annoncé le lancement d'une nouvelle concertation au mois de janvier "pour amender le projet déjà élaboré", selon le collectif Amédée Sacré-Coeur. Une concertation avait déjà été lancée il y a bientôt un an, en février 2021. "Une fois de plus, on va nous décrire un projet qui est déjà fait", déplore Christina, membre du collectif et de l'association Des jardins des voisins. "Ils vont encore nous proposer d'autres constructions, peut-être d'autres logements, on ne sait pas. On n'en attend pas grand-chose, on veut qu'ils se rendent compte que les gens se mobilisent toujours, notamment pour aménager un parc."

Je garde encore espoir qu'on soit entendus. - Isabelle, habitante du quartier et membre du collectif Amédée Sacré-Coeur

Les riverains continuent de se mobiliser contre le programme Amédée-Saint-Germain d’Euratlantique. © Radio France - Bastien Munch

Concernant ce parc dans le quartier, que le collectif demande depuis sa création, la direction d'Euratlantique affirme que "c'est un coût qu'il faudrait compenser en construisant plus", selon le compte-rendu des riverains présents à la réunion. Mais certains membres du collectif veulent quand même garder espoir. "Je pense qu'il y a une écoute et une compréhension de l'endroit où l'on est", explique Isabelle, une habitante du quartier. "Je reste optimiste sur le fait qu'il y ait un acte politique qui puisse vraiment arrêter ce projet. Il faut continuer à se battre, je garde encore espoir qu'on soit entendus."