Une nouvelle espèce de grenouille observée dans la Loire

Alors que nous sommes obligés de rester chez nous pour limiter l'épidémie de coronavirus, le mois de mars signe le retour d'une vie foisonnante dans la nature ligérienne. Cette année, le printemps arrive avec une belle nouvelle pour la biodiversité : une espèce de grenouille jusqu'ici jamais vue chez nous, la rainette méridionale, vient d'être découverte dans la Loire.

Une minuscule grenouille vert vif, sautillant au milieu de la route

Deux bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) l'ont observée à Chavanay le 13 mars, juste avant le début du confinement. Ils effectuaient une soirée d'observation et d'écoute des amphibiens dans le secteur du Pêcher lorsque cette petite bête a attiré leur attention : "une minuscule grenouille vert vif, sautillant au milieu de la route" raconte l'association dans un communiqué.

Une découverte liée au changement climatique ?

Cette petite grenouille d'à peine 4cm n'avait jamais été vue dans la Loire. Elle est présente - mais rare - chez nos voisins de l'Ardèche, du sud de la Drôme et encore plus rarement en Isère selon la LPO.

Pour se sentir bien, la rainette méridionale a besoin d'une zone humide mais aussi d'arbustes et de broussailles, où elle s'installe "pour chanter et mieux attirer [ses] partenaires." Elle serait originaire d'Afrique du nord et serait arrivée en Europe grâce à l'Homme. "Il semblerait aujourd'hui que l’espèce, peut-être à la faveur du changement climatique, ait décidé de poursuivre sa conquête du Nord en arrivant dans une des communes les plus méridionales de la Loire" explique la LPO.

Les biologistes de l'association ont prévenu les services du Parc régional du Pilat et vont surveiller de près cette petite grenouille.