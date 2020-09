Une nouvelle opération de sauvetage de 450 poules bientôt en Creuse

Une quatrième opération de sauvetage et de distribution de 450 poules pondeuses promises à l'abattoir se déroule le dimanche 27 septembre en Creuse à Gouzon, à Chénérailles et à Aubusson. Comme les fois précédentes c'est l'association pet's rescue France créée par l'Aubussonnais Florian Chavignaud qui s'occupe de la logistique et de la vente de ces poules à quatre euros pièce.

La dure loi du marché

Ces poules proviennent d'un élevage bio situé à Deux Chaises dans l'Allier. L'éleveur Tommy Poitevin n'a visiblement pas le choix. "Même si les poules continuent de pondre correctement je dois me séparer d'elles au bout d'un an afin d'accueillir une nouvelle escouade de 5 500 poules. Nous devons produire pour les grandes surfaces et une diminution même négligeable de la production est impossible. D'ordinaire le répartiteur prend les poules et les emmènent à l'abattoir. Je touche alors 50 centimes d'euro pièce. En les vendant à des particuliers ou à une association, elles me rapportent deux euros par tête et surtout j'ai la satisfaction de savoir que mes poules passent une retraite heureuse."

Il faut réserver ses poules à l'avance

C'est par une petite annonce sur Le bon coin que Florian Chavignaud a réussi à négocier la vie sauve pour 450 poules. "On pourra même monter à 800 si les réservations sont fortes". Les réservations doivent se faire, avant le 20 septembre, ou bien sur la page facebook de Pet's Rescue France ou au 09 72 10 44 84 ou enfin à cette adresse mail sauvetage.poules@sos-animaux-23.fr Vous aurez à n'en pas douter la satisfaction de vivre avec des poules en retraite aussi amicales que votre chien ou votre chat à l'image de Mimi l'une des 5 poules recueillies par une Guérétoise qui a décidé d'en reprendre deux de plus la prochaine fois.