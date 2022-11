PHOTOS - Une nouvelle passe à poissons voit le jour dans le quartier de la Petite-France à Strasbourg

Comment concilier les activités humaines et la biodiversité dans une grande ville ? A Strasbourg, une nouvelle passe à poissons a été construite au niveau du barrage des Faux-Remparts dans le quartier de la Petite-France.

ⓘ Publicité

Le barrage bloquait le passage des poissons migrateurs © Radio France - Emilie Pou

Jusqu'à présent les poissons migrateurs comme le saumon, le brochet, la truite ou les anguilles avaient du mal à remonter l'Ill pour aller se reproduire et ça bloquait notamment au niveau du barrage des Faux-Remparts. Un ouvrage qui date de 1870 et qui était devenu obsolète. Voies navigables de France a donc inauguré ce jeudi une passe avec un nouveau système.

Un système pour aider les poissons migrateurs

"Le barrage permet la navigation mais il crée une chute d'eau qui est infranchissable pour les poissons. L'ancienne passe restait difficile à passer, on l'a remplacé par un nouveau système qui divise la chute d'eau par huit petits chutes et qui permet aux poissons de remonter", explique Olivier Christophe responsable de l'unité opérationnelle de Strasbourg à la direction de l'ingénierie et de la maitrise d'ouvrage à VNF.

Ce projet aura coûté 1.2 millions d'euros © Radio France - Emilie Pou

Au total, ce projet de 1,2 millions d'euros a été co-financé par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est aux côtés de VNF.