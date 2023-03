Une nouvelle phase du démantèlement de l'ancienne centrale thermique de la Maxe va débuter

C'est une nouvelle étape importante dans le démantèlement de l'ancienne centrale thermique de la Maxe. Après 44 années de production, ce site industriel qui s'étend sur plus de 240 hectares a été arrêté il y a presque 8 ans et depuis les équipes d'EDF ont entrepris de déconstruire et de réhabiliter cette ancienne centrale à charbon qui a produit entre 1971 et 2015, plus de 80 millions de mégawatts heure.

Après une mise en sécurité du site et avant la démolition de l'immense cheminée haute de 140 mètres et de la salle des machines, le prochain chantier d'envergure, ce sera le démontage du système d'évacuation hydraulique des cendres du site. C'est cette immense tuyau blanc qui surplombe l'A31. Les travaux débuteront ce mercredi, et ils entraîneront notamment la fermeture de l'autoroute, les 29 et 30 avril prochain.

Un monstre d'acier long de 191 mètres et pèse plus de 220 tonnes

à l'intérieur du système d'évacuation hydraulique des cendres de l'ancienne centrale de la Maxe © Radio France - Thomas Jeangeorge

Le chantier de démontage de cette immense galerie se déroulera en trois temps. A partir du 8 mars, des opérations de débroussaillage seront menées. La voie lente de l'A31, dans le sens Metz-Thionville sera rapidement neutralisée pour permettre l'arrivée des chantiers.

En avril prochain, du lundi 17 au mardi 18, les travaux seront menés à hauteur de la RD153 qui sera d'ailleurs fermée à la circulation. Une voie de fret de la SNCF sera aussi neutralisée durant ce chantier.

La troisième phase concernera la partie de cette ouvrage qui se situe au-dessus de l'A31. En accord avec la Direst, Les travaux se dérouleront un weekend et l'autoroute sera entièrement fermée à la circulation du samedi 29 avril à 20h jusqu'au dimanche 30 avril à 13h. Dans le sens Nancy-Thionville, l'A31 sera neutralisée à partir de Fey et une déviation sera mise en place par la RN431 puis l'A4. Dans l'autre sens de circulation, l'autoroute sera coupée à hauteur de la Croix d'Hauconcourt, mais les entrées d'autoroutes seront ouvertes à partir de Woippy.

Pour mener à bien ce chantier, c'est un grue de 400 tonnes qui sera déployée près la centrale de la Maxe.

Désamiantage de la salle des machines

Une fois ce système d'évacuation démonté, les équipes post-exploitation d'EDF s'attaqueront à la cheminée qui sera dynamitée, et à la salle des machines qui sera désamianté à partir de 2024. L'ensemble des bâtiments du site sera ensuite déconstruit.

A partir de 2028, débutera enfin le chantier de la dépollution des sols. Une fois que la déconstruction sera terminée, d'ici 10 ans, EDF compte conserver ce site de 240 hectares pour y développer éventuellement de nouveaux projets énergétiques (Hydrogène, solaire). Mais rien de bien concret pour le moment.

Philippe Astié, le directeur du centre post-exploitation d'EDF, explique que le site sera entièrement réhabilité et pourra accueillir une nouvelle activité d'ici 9 à 10 ans. Mais pourquoi la déconstruction est-elle plus longue que la construction ? Eléments d'explication avec Philippe Astié.

La salle des machines de l'ancienne centrale thermique de la Maxe © Radio France - Thomas Jeangeorge

